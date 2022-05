As imagens de um navio militar a explodir em pleno mar estão a ser partilhadas como pertencendo ao Moskva, a embarcação russa que faz parte da frota que esteve no mar Negro durante várias semanas após a invasão da Rússia à Ucrânia e que acabou afundado no dia 14 de abril.

Apesar das várias informações relativas ao navio, que era uma das joias da coroa das tropas russas, e à forma como se afundou, as imagens que estão a ser divulgadas não correspondem a este capítulo da história do conflito na Ucrânia. O vídeo de 10 segundos que foi amplamente partilhado nas redes sociais corresponde a um exercício militar levado a cabo pela Marinha da Noruega, em 2013.

As imagens divulgadas pela CNN nessa altura mostram que se tratou de um exercício militar realizado muito antes da invasão russa, no dia 24 de fevereiro de 2022. A estação de televisão fala até numa explosão ao “estilo de Hollywood”, pela dimensão e pela forma como aconteceu, tendo em conta que a Noruega estava a testar uma das “mais recentes capacidades dos mísseis de longo alcance”.

No canal oficial de YouTube da agência de notícias britânica SWNS, pode ler-se a descrição do momento, que somou mais de quatro milhões de visualizações desde 2013 (e que foi entretanto apagado): “Este é o momento dramático em que um navio sofre uma explosão para demonstrar um novo e poderoso míssil. As forças armadas norueguesas levaram uma fragata desativada para o mar para um jogo de tiro ao alvo. Dispararam o novo Joint Strike Missile com precisão no navio, causando uma enorme explosão e grandes danos à embarcação.”

Voltando ao navio Moskva, este era um dos maiores ativos das tropas russas no Mar Negro, tendo funcionado como a maior ameaça a Odessa, no sul da Ucrânia. Quando surgiram as primeiras notícias sobre o bombardeamento, a 14 de abril, a Ucrânia reivindicou o ataque, justificando que a embarcação foi atingida por dois mísseis. Do lado russo, os argumentos foram contrários aos dos ucranianos. Primeiro, o Ministério da Defesa sublinhou que houve um incêndio, que não havia danos nos sistemas de mísseis e que o navio estava a ser rebocado; mais tarde, confirmou que o navio se afundou e justificou-se com uma tempestade.

Conclusão

É falso que as imagens amplamente divulgadas nas redes sociais sejam da explosão do navio russo Moskva. O excerto do vídeo remonta a 2013, na altura em que a Noruega realizou um teste com uma fragata desativada para testar um novo míssil, e nada tem a ver com a guerra na Ucrânia, com a invasão russa ou com o navio que era a joia da coroa das tropas de Putin. Desta forma, não é verdade que haja uma ligação entre as imagens em causa e o bombardeamento do navio que foi reivindicado pelos ucranianos.

