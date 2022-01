Enquanto as tensões entre a Rússia e a Ucrânia se mantém a níveis elevados, algumas publicações de Facebook continuam a contribuir para um clima de permanente guerra virtual. No passado dia 3 de dezembro, surgiu um vídeo onde se viam vários manifestantes a protestar junto a um edifício, onde estariam a tentar entrar, sendo depois confrontados pela polícia. “A primeira linha ucraniana contra a nova ordem está a invadir os palácios do governo. Ou o governo ucraniano bane as vacinas assassinas da Covid-19 da Ucrânia ou os políticos serão todos mortos pelo povo”. Um discurso forte e polémico mas que não passa de uma manipulação. Trata-se, portanto, de uma publicação falsa.

Para comprovar que não se trata de um vídeo verdadeiro é necessário usar uma ferramenta de identificação de imagens como a Google Imagens ou o InVid WeVerify, que identifica a fonte de um determinado vídeo. Foi isso que a AFP fez para verificar esta publicação, acabando por classificá-la como falsa. Ora, as imagens em questão são do dia 25 de janeiro de 2014, como se vê no canal oficial de Youtube do RT, noticiário russo. Ou seja, não está, de todo, relacionado com os eventos recentes naquele país. As imagens são creditadas à agência Reuters.

Através de uma nova busca, é possível identificar notícias sobre o evento que, de facto, aconteceu na Ucrânia. Tratava-se de um protesto à frente da residência oficial do presidente ucraniano, em Kiev, que na altura era Viktor Yanukovich. Nessa altura, tal como descrito pela AFP, a Ucrânia viveu novamente grandes convulsões sociais com vários protestos a decorrer um pouco por todo o país. Mas em 2014 ainda não havia pandemia e, por isso, este vídeo em nada está relacionado com um protesto de contestação das medidas sanitárias contra a Covid-19.

Isso não quer dizer que, tal como tem acontecido noutros países, não existam movimentos contra a vacinação no país. Algo semelhante ao que se vê nestas imagens aconteceu em novembro de 2021 na Ucrânia. Ainda assim, não estão relacionados com as imagens partilhadas pela publicação original.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

Casos de protestos contra a Covid-19 têm existido um pouco por todo o mundo. Mas, no caso de um vídeo divulgado no final do ano passado, onde se vêem alegados manifestantes ucranianos a protestar contra as medidas sanitárias no país, as imagens não dizem respeito a um desses protestos. Esta publicação já foi anteriormente verificada por outros fact-checkers internacionais e todos chegam a uma conclusão: trata-se de um protesto político de 2014. Não tem nada a ver com a atual contestação da atual situação na Ucrânia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook