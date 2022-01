O vídeo tem apenas 30 segundos e contém duas cenas diferentes. Nos primeiros segundos, uma repórter de uma estação televisiva norte-americana surge a entrevistar dois praticantes de esqui num cenário de neve, quando perde os sentidos e cai de costas. O segundo excerto, mais longo, mostra uma jornalista sentada num plateau exterior enquanto faz a cobertura daquilo que aparenta ser uma manifestação popular. Também neste vídeo, a jornalista parece perder os sentidos e desequilibrar-se da plataforma, caindo no meio da multidão.

Ambos os desmaios são depois descritos na legenda do vídeo, onde se lê: “ALIANÇA MUNDIAL. Vídeo com trechos de apresentadores e programas televisivos ao vivo nos quais se produzem desmaios por consequência da ‘vacina do Covid’.”

Contudo, estes vídeos têm pouco a ver com vacinas contra a Covid-19. Basta, para isso, seguir-lhes o rasto pela internet e concluir que ambos já circulam nas redes sociais há vários anos — antes de a pandemia da Covid-19 se ter tornado uma realidade.

Quanto ao primeiro vídeo, é fácil descobrir a fonte original. A KUTV, uma estação televisiva regional do estado norte-americano do Utah, afiliada à cadeia nacional CBS, publicou as imagens originais na sua conta do YouTube em dezembro de 2013. Na legenda desse vídeo, é possível obter algumas pistas sobre o que aconteceu: a repórter Brooke Graham desmaiou por breves segundos durante uma transmissão em direto, mas recuperou logo os sentidos e acabou por terminar a entrevista já sentada no chão. No ar, a repórter disse que escorregou, mas mais tarde viria a perceber-se que tinha desmaiado. Na legenda do vídeo, a KUTV explica que Graham estava bem de saúde, mas que iria procurar averiguar a origem do desmaio junto de um médico.

Independentemente das explicações encontradas à época, fica evidente que não foi decerto a vacina da Covid-19: faltavam ainda seis anos para que o coronavírus fosse detetado na China.

Quanto ao segundo vídeo, é possível encontrar referências na internet ao episódio pelo menos desde 2016. Em causa está a jornalista paquistanesa Irza Khan, que cobria um comício político na cidade de Lahore, a capital do Paquistão, quando o calor a fez desmaiar e cair da plataforma. É possível encontrar uma versão mais completa do momento na conta verificada de Twitter do jornalista Syed Raza Mehdi.

O pequeno vídeo foi publicado pelo jornalista no verão de 2017, um ano depois do episódio. Segundo a publicação, o vídeo ter-se-á tornado viral nessa altura, acompanhando um rumor de que a jornalista tinha morrido na queda. Em resposta àquele tweet, a própria Irza Khan confirmou que estava viva e bem de saúde. Também neste segundo caso, o vídeo original data de muito antes da pandemia da Covid-19.

Conclusão

Ambos os vídeos que constam da montagem que está a circular no Facebook mostram, efetivamente, duas jornalistas a desmaiar em direto. Contudo, nenhuma delas desmaiou como resultado da vacina contra a Covid-19. Basta seguir o rasto aos vídeos originais para se chegar à conclusão de que ambos são mais antigos do que a própria pandemia da Covid-19.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.