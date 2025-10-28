Uma rede de difamação criada para “destruir reputações, manipular narrativas e sufocar qualquer voz que ouse desafiar o stablishment progressista”. Esses seriam os objetivos de uma “campanha coordenada de difamação online” contra o ativista conservador, Charlie Kirk, que morreu a 10 de setembro. Quem estaria por trás? O bilionário George Soros.

Por causa dessa alegada “campanha de calúnia online direcionada contra Charlie Kirk”, a viúva do ativista conservador, Erika Kirk, teria processado o bilionário (que já assumiu que concedeu financiamento a partidos políticos mais à esquerda) em “400 milhões de dólares” (cerca de 345 milhões de euros). Erika Kirk teria agora decidido “levar o jogo para outro nível”.

Estas informações estão a ser difundidas nas redes sociais. As publicações alegam que, durante anos, “elites e fundações bilionárias agiram nas sombras”, moldando “a opinião pública com algoritmos, bots e manchetes compradas”. “A maré está a mudar”, alegam os posts, que garantem que há pessoas que “finalmente estão a ser expostas”.

“A justiça está a chegar”, lê-se nas publicações. “A era da impunidade digital está com os dias contados. As mesmas estruturas que usaram a censura como arma política estão a ser forçadas a enfrentar o próprio espelho. A justiça talvez demora, mas chega sempre”, lê-se ainda.

Apesar do tom categórico das publicações, não existem informações credíveis — em nenhuma fonte oficial — de que Erika Kirk tenha processado George Soros. Apesar de ser conhecida a animosidade que o movimento MAGA (Make America Great Again) sente pelo bilionário, não há provas de que a viúva tenha avançado com uma ação legal.

Estas alegadas informações sobre Erika Kirk começaram a circular numa publicação do perfil de Facebook, a America’s Last Line Of Defense, partilhada a 14 de outubro. No entanto, na descrição dessa página, garante-se que “nada” do que está publicado é “real” — tratando-se de uma página que publica conteúdos satíricos.

Conclusão

Não existe qualquer fonte credível que sustente que Erika Kirk vá processar George Soros por o bilionário ter alegadamente colocado em prática uma “campanha coordenada de difamação online” contra Charlie Kirk. A informação começou a circular na página de Facebook America’s Last Line Of Defense, que publica conteúdos satíricos — e que garante que nada do que se lê naquela página é “real”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.