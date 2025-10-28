Dezenas de publicações nas redes sociais estão a divulgar uma fotografia de Steven Tyler, emblemático vocalista dos Aerosmith, com o seguinte texto: “Steven Tyler inaugura santuário de resgate de gatos de 1 milhão de dólares!” As publicações, feitas sobretudo ao longo deste mês de outubro, colecionam centenas de gostos e milhares de partilhas.

“A lenda do rock Steven Tyler, o eletrizante vocalista do Aerosmith, prometeu 1 milhão de dólares para construir um centro de resgate e reabilitação de gatos de última geração, um projeto que já comove corações antes mesmo do início da construção”, continua o mesmo texto que acompanha a imagem do cantor, debruçado, a fazer festas a um gato no solo.

“Durante uma visita recente ao local proposto em um tranquilo bairro suburbano, testemunhas descreveram o astro do rock ajoelhado ao lado de gatos feridos, acariciando-os gentilmente como se estivesse cumprimentando velhos amigos. “Este não será apenas um abrigo”, disse Tyler. “Será um santuário — um lugar onde música, arte e compaixão se unem para curar””, continua a mesma publicação.

O mesmo texto foi colado em diversas publicações no Facebook, com ligeiras variações, mas com algo em comum: nenhuma fonte. O texto não remete para qualquer jornal ou meio de comunicação social que tenha noticiado a informação — aliás, uma pesquisa leva-nos a concluir que a suposta informação não foi reportada por nenhum meio de imprensa confiável.

Também nas páginas oficiais do cantor, nomeadamente o perfil no Instagram, Facebook, YouTube ou X, não consta qualquer anúncio ou menção a este futuro santuário.

Não há nada que corrobore o que é dito nestas publicações que viralizaram nas redes sociais. Aliás, no texto da publicação é dito que “testemunhas descreveram” o momento em que o cantor visitou o local, mas o que é certo é que uma pesquisa no Google com as palavras chave “Steven Tyler” e “santuário de gatos” não mostra qualquer testemunho credível sobre o dito momento.

Conclusão

A informação é falsa. Não há qualquer indício de que Steven Syler tenha criado ou esteja a criar um santuário para gatos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.