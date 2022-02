A poucos dias das eleições legislativas, um post feito no Facebook anunciava que o partido Volt estava na 4.ª posição nas sondagens. Mas estes números alguma vez foram uma realidade nas intenções de voto divulgadas?

“Pela primeira vez, as sondagens para estas eleições mostram o PSD à frente, com 34,5% contra 33,5% do PS. Chega fica em 3º (6,5%) e o partido Volt 5,9% na 4.ª posição, logo a seguir BE e IL empatados com 5,7%. Ligeiramente atrás, conseguindo 4,7%, está a CDU. Nas restantes forças políticas, o PAN obtém 1,6%, o Livre 1,2% e o CDS nem sequer a 1% chega, com 0,8%. Obrigada portugueses, estamos na 4.ª posição”, pode ler-se na publicação.

Juntamente com a mensagem foi partilhada uma notícia do Observador que tinha como base a tracking poll diária da CNN do dia 22 de janeiro, em que o PSD surgia com 34,5% das intenções de voto e em que o PS aparecia com 33,5%. Nessa fase, a luta pelo terceiro lugar estava renhida, com o Chega a angariar 6,5% dos votos, seguido do BE e da IL, ambos os partidos com 5,7%.

Depois de PAN, Livre e CDS, na sondagem surgia a parcela “outros” (com 5,9%, o valor mais elevado até aí). Mas, na publicação em análise, surgia a ideia de que o Volt aparecia com “5,9%, na quarta posição”. Trata-se de uma afirmação falsa, tendo em conta que em “outros” se incluem vários partidos também candidatos às eleições legislativas e não apenas o Volt, sendo errado dizer que aquele valor pertence somente ao partido.

Portanto, não era rigoroso associar a parcela “outros” a uma votação exclusiva no Volt para as eleições do último dia 30 de janeiro. O partido fundado a 25 de junho de 2020 foi pela segunda vez a votos nesta data, sendo que já nas autárquicas tinha apresentado candidatos. Nestas legislativas, fechou a noite eleitoral com 0,10% dos votos e 5.513 votos a nível nacional — muito longe do valor sugerido na publicação, um número que não se revelou verdadeiro.

Conclusão

O Volt nunca esteve em quarto lugar nas sondagens para as legislativas. O autor da publicação nas redes sociais atribuiu o valor da categoria “outros” (5,9% no dia em causa) ao Volt, o que nunca aconteceu, tendo em conta que a nova força política sempre esteve incluída na parcela dos partidos com menor votação e nunca foi sequer isolada dessas forças. Ou seja, o Volt nunca esteve em quarto lugar e, apesar de a categoria “outros” ter crescido nas sondagens durante vários dias consecutivos, não havia a possibilidade de saber quantas dessas intenções seriam de facto para o partido em causa.

ERRADO

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

