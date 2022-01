Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As sondagens divulgadas nos últimos meses têm dado vantagem ao PS. O PSD vinha a aproximar-se dos socialistas, mas continuava a alguns pontos de distância. Contudo, a sondagem da Pitagórica publicada este sábado pela CNN Portugal marca uma reviravolta: pela primeira vez, os sociais-democratas conseguem ultrapassar os socialistas. E não só: a direita toda coligada também supera a esquerda.

De acordo com a tracking poll, o PSD consegue 34,5% das intenções de voto. A subida dos sociais-democratas é clara (no início desta sondagem tinham cerca de 29%), mas também é notória uma descida do PS, que chegou a superar os 40% — mas agora não vai além dos 33,5%.

A luta pelo terceiro lugar continua a ser renhida, mas o Chega mantém-se à frente, angariando 6,5% dos votos. Segue-se o BE e a IL, ambos os partidos com 5,7%. Ligeiramente atrás, conseguindo 4,7%, está a CDU. Nas restantes forças políticas, o PAN obtém 1,6%, o Livre 1,2% e o CDS nem sequer a 1% chega, com 0,8%.

Neste cenário, algo a destacar é que a direita consegue ultrapassar a esquerda, apesar de ainda não conseguir mais de 50% dos votos (se terá maioria depende depois da distribuiçaão de mandatos). PSD, Chega, IL e CDS obtêm 47,5% dos votos, enquanto PS, BE, CDU, PAN e Livre ficam-se pelos 46,7%. De acordo com a sondagem, há ainda aqueles que votam em outros partidos e em branco — que totalizam 5,9% — e que podem ainda alterar as forças.

Aferindo se António Costa deve ser substituído, a sondagem revela que 51% dos inquiridos considera que deve haver um novo primeiro-ministro, enquanto 37% prefere a reeleição do líder socialista.

Esta sondagem foi realizada entre 18 de janeiro a 21 de janeiro e contou com 152 entrevistas, mas teve em consideração “o resultado do apuramento dos quatro últimos dias de trabalho de campo”, o que implica “uma amostra de 608 indivíduos”.