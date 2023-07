Uma publicação de Facebook do passado dia 14 de julho alega que Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, foi retratado numa capa de uma revista alemã, supostamente a caminhar obstinadamente em direção a uma porta de entrada na NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sem nunca lá conseguir chegar. Trata-se, no entanto, de uma publicação errada.

Desde que a guerra na Ucrânia iniciada pela Rússia de Vladimir Putin se iniciou, que os ucranianos têm feito esforços redobrados para se aproximarem de diferentes estruturas ocidentais como a NATO ou a União Europeia. Mais recentemente, ainda neste mês de julho, os membros daquela organização anunciaram a vontade de avançar com a integração da Ucrânia no bloco político europeu assim que todos os requisitos necessários à integração tivessem sido alcançados. O pedido formal da Ucrânia foi feito o ano passado, a 30 de setembro.

In letzter Zeit gelangen bei unterschiedlichen Medien vermehrt Fake-Titelseiten in Umlauf. Auch wir beim Handelsblatt sind davon betroffen. Daher ein Hinweis in eigener Sache: Das Cover unserer aktuellen Ausgabe finden Sie immer hier https://t.co/A4elpEwN9q. — Handelsblatt (@handelsblatt) July 13, 2023

Só que aqui falamos no patamar da realidade, o da capa de revista não passa de uma ficção. Ou, mais concretamente, de uma manipulação, já que esta capa nunca foi, de facto, publicada. A revista alemã Handelsblatt existe, mas nunca fez um cartoon de Zelensky “à porta” da sede da NATO. Para confirmar isso mesmo basta consultar o respetivo arquivo, no site da publicação, bem como num tweet feito pela revista a 13 de julho. Nem nesse dia nem nas datas mais próximas foi possível encontrar qualquer capa com um cartoon do Presidente da Ucrânia.

Outros fact-checkers, como a AFP Checamos, também verificaram publicações semelhantes a esta e consideraram-nas como falsas. Não é a primeira vez que a revista Handelsblatt é alvo de manipulações, como aponta outro fact-checker, o Newtral, que também considerou como falsa esta publicação. Um porta-voz da revista confirmou que a capa que se vislumbra naquela publicação de Facebook nunca foi feita por aquele órgão de comunicação social.

Conclusão

A capa com um cartoon de Zelensky a entrar na NATO não foi feita por uma revista alemã. Não é possível encontrar essa mesma capa no arquivo da revista da Alemanha e o argumento foi desmentido por um porta-voz daquele órgão de comunicação social. Outros fact-checkers além do Observador já tinham desmentido publicações semelhantes que surgiram em julho nas redes sociais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.