O deslize inicial com a RD Congo fez com que a “normalidade” fosse quebrada. E que normalidade era essa? Portugal e Colômbia entrariam na última jornada com seis pontos, com vantagem nacional pela diferença de golos que fazia com que bastasse apenas um empate para carimbar o primeiro lugar. Assim, o topo do grupo K está à distância de uma vitória. É assim tão importante? Sim, mais do que parece. Falando num plano que é ainda meramente teórico, e que ficará definido até à madrugada de domingo (a Seleção joga no domingo às 00h30 em Miami com os cafeteros), se Portugal acabar em primeiro terá um adversário mais “acessível” nos 16 avos, foge a candidatos nos oitavos e, no máximo, pode defrontar a Argentina nos quartos. Já se acabar em segundo deve cruzar com Gana ou Croácia e corre o risco de ter a Espanha pela frente nos oitavos. Nada se ganha e nada se perde passando em primeiro ou segundo do grupo K mas ainda assim…