Os rankings de Messi, as conversas com Bruno e os segredos de MacPhee até ao “I'm back”: o outro lado do jogo histórico de Ronaldo

O capitão português sabe que é centro das atenções em qualquer palco que pise e abraça isso com normalidade. Nos primeiros minutos do aquecimento, antes do jogo frente ao Uzbequistão, ensaia dribles à entrada da área, olha para a baliza e fixa depois as atenções nas bancadas. Sente o peso da responsabilidade. Está prestes a representar Portugal pela 230.ª vez, mas sente a camisola como se fosse a estreia. Focado, remata à baliza para descarregar a ansiedade. Marca e o estádio celebra.

A ativação com os colegas de equipa acontece enquanto troca palavras e gestos de motivação. Ronaldo fala e acena também para alguns repórteres na linha lateral e para os adeptos mais jovens que ficam radiantes por estarem a ver o ídolo a poucos metros. É nesse momento que aperta os punhos com força, levanta os braços para as bancadas e pede apoio. O homem que passou uma carreira inteira a silenciar os críticos sente que, neste Mundial, o apoio é fundamental para a equipa portuguesa.

No pulso esquerdo, a fita branca protege a pulseira oferecida por Luís Montenegro. Tem o nome de toda a equipa naquele pulso, incluíndo o de Diogo Jota. É essa fita que vai ajeitando durante o aquecimento. Se há alguém que tem pulso firme é ele, e é isso que vai provar na cidade que recebe os problemas, mas que também os resolve.

É durante o aquecimento que surge o gatilho que faltava. Ronaldo escuta várias estatísticas apresentadas nos gigantescos ecrãs do NRG Stadium. Olha para cima e vê o nome de Messi em vários rankings: criatividade, ataques e golos. Foi a faísca. Ronaldo olhou fixamente para aqueles números. Depois procurou a bola mais próxima, fixou a baliza e rematou com raiva. Entrou. O estádio gritou de pé. É no topo daqueles rankings que Ronaldo quer estar e tinha chegado o momento de fazer por isso.

Nos treinos de finalização, conversa várias vezes com Bruno Fernandes e Cancelo. Explica onde quer a bola e ensaia com os colegas. Mais do que o remate, quer ensaiar a receção enquadrada. Pede bolas para o pé esquerdo e para o direito. Quer ter a pontaria afinada com os dois pés.

No fim, abraça todos os colegas de equipa. Não falha um. Lidera a corrida que finaliza o aquecimento e segue para o balneário com o olhar fechado. Nas imagens dos ecrãs gigantes do NRG Stadium vê-se o rosto de um homem focado.

Um hino de frente para o país

A 10 minutos do pontapé de saída, a primeira grande ovação no NRG Stadium. De fato de treino, a liderar a comitiva portuguesa, Cristiano Ronaldo não perde a compostura quando o estádio grita assim que aparece nos ecrãs. Concentração máxima.

A equipa sobe ao relvado sob a liderança de CR7 e todo o plantel se reúne no centro do relvado. O hino de Portugal é o primeiro a ser entoado no estádio de Houston. Ronaldo vira as costas à equipa de arbitragem e coloca-se de frente para a bandeira. Abraçado a Diogo Costa, canta o hino. É a 230.ª vez que o faz com a camisola principal de Portugal. Mais do que qualquer outro jogador português.

Depois de cumprimentar os árbitros e os jovens que estão no centro do relvado, tira o casaco e cumpre mais uma rotina: bebe água junto ao banco de suplentes, refresca o rosto e o pescoço, acerta o penteado e só depois segue para escolher bola ou campo com o capitão da equipa adversária. No potente sistema de som do NRG Stadium, grita-se Titanium — uma mistura de David Guetta e Morten. É a canção ideal. Seria difícil encontrar um melhor metal para descrever o que aí viria. Ronaldo, como o titânio, é conhecido pela sua alta resistência mecânica, força e extraordinária resistência à corrosão. O jogo desta terça-feira iria provar isso mesmo. Ronaldo quer ser o titânio de Portugal, e tal como o metal, procura a imortalidade.

Focado, conversa com Cancelo, Bruno Fernandes e Félix. Vão ser os grandes parceiros de Ronaldo neste jogo. O capitão sabe disso. Tem a lição estudada, sabe de onde podem vir a oportunidades. O grupo reúne-se uma última vez no centro do meio campo que defende na primeira parte. Ronaldo não fala. Deixa para Bruno e Félix. Depois dos aplausos, CR7 deixa o grupo com um sorriso. Entusiasmado, está pronto para atacar o desafio que o irá colocar novamente no Olimpo.

“Guess Uzbeque”

Assim que o Uzbequistão dá o pontapé de saída, Ronaldo ataca a área dos asiáticos. Não vai sair do ataque. Quer estar lá em todos os momentos de distração e quer estar pronto para atacar qualquer situação criada pela equipa portuguesa.

É no primeiro minuto que todo o estádio canta pela primeira vez o nome de Cristiano Ronaldo. E é pouco depois que Bruno Fernandes ensaia o primeiro passe para o capitão português. Ronaldo não ataca o primeiro poste e perde-se o lance. Portugal entra a todo o gás. Bruno remata para corte dos uzbeques e aos três minutos e meio surge a primeira grande oportunidade para CR7. Cruzamento de Nuno Mendes, Ronaldo, praticamente sozinho no centro da área, ainda toca, mas chegou atrasado. O estádio volta a cantar por ele.

Seguem-se jogadas pelos corredores, até que volta a funcionar a numerologia de Martínez. O mágico 6 funcionou também para o gigante 7. Vitinha desmarca Cancelo na direita, o lateral ataca a linha final, cruza e Ronaldo chuta ao primeiro toque. Explosão nas bancadas. Golo de Ronaldo. Sente-se a descarga de ansiedade, veem-se sorrisos de alívio e emoção. Ronaldo corre para o banco e todos querem abraçar o capitão. CR7 agarra-se a Diogo Dalot e depois a todos os outros jogadores. Como uma família em torno de um “pai”, que ultrapassa um obstáculo. Como uma família orgulhosa de um menino que cumpre um sonho. Naquele momento, em frente ao banco de Portugal, a comunhão transbordou.

Com este golo, Ronaldo tornou-se o primeiro a marcar em seis mundiais diferentes — mais um 6 para a numerologia de Martinez. Com este golo, CR7 voltou a sorrir. Com este golo, toda a equipa libertou-se da pressão.

Most FIFA World Cups scored in by a player – 6 by Cristiano Ronaldo Suiiiiii ???? — Guinness World Records (@GWR) June 23, 2026

Ao contrário do que aconteceu com a República Democrática do Congo, Portugal não recuou depois do golo. Manteve a mira na baliza adversária e Ronaldo foi peça-chave na pressão sobre a equipa asiática. Mas fez mais do que isso. Ronaldo ajudou a construir entre linhas, como aconteceu aos 12 minutos, para ajudar na construção de uma jogada ainda no grande círculo. Para além disso, conversou constantemente com os colegas de equipa, principalmente em situações de bola parada.

Terá sido precisamente uma boa conversa entre Ronaldo e Nuno Mendes que aos 18 minutos resultou no segundo golo de Portugal. Aos 14 minutos, Pedro Neto cai à entrada da área e Portugal fica com um livre em zona perigosa. É nesse momento que se reunem seis jogadores portugueses: João Neves, Bruno, Vitinha, Pedro Neto, Nuno Mendes e Ronaldo. Quatro afastam-se, ficam apenas os últimos dois. O arbitro demora a autorizar, há jogadores portugueses que se queixam do posicionamento da barreira. Nematov, o guarda redes uzbeque, não tira os olhos de Ronaldo. O capitão português não tira os olhos da bola. Dá inicio à rotina habitual. Inspira, expira, arranca lentamente para a bola e… Nuno Mendes remata. Golo de Portugal!

O remate certeiro de Nuno Mendes surpreendeu os uzbeques e colocou Portugal com dois golos de vantagem. Todas as câmaras que focavam Ronaldo viraram-se para Mendes, que foi abraçado pela equipa. CR7 espera e fica para o fim. Quando vê o defesa lateral sozinho, abraça-o e aplaude o golo.