A ideia de direitos humanos tem um longo historial. Vem lá de longe, da conceção cristã de direito natural, que dizia que os Homens, como criaturas de Deus, vinham investidas de um conjunto de direitos. A evolução da história ocidental deixou cair o Cristianismo a partir da Revolução Francesa, substituindo-a pela cidadania, também ela com inerências. Nos Estados Unidos os direitos naturais casaram com facilidade com os cívicos, criando uma harmonia – que, é certo, não era para todos – muito própria naquela parte do mundo. Percebe-se, portanto, porque é que a universalização e exportação de tal conceito terá nascido por ali.

No entanto, e ao contrário do que muitas vezes se pensa, o conceito de universalidade dos direitos humanos só se generaliza no final dos anos 1940 e, em parte, por razões práticas e instrumentais. Woodrow Wilson, o presidente a quem muitas vezes é apontada a autoria desta transformação internacional, na verdade, pouco ou nada teve a ver com ela. A sua maior preocupação era fazer a ligação entre o nacionalismo e o internacionalismo, sem que um se sobrepusesse, de forma considerável, ao outro. Acabou por ligar o nacionalismo liberal ao cosmopolitismo kantiano. Ou seja, os estados liberais estavam em muito melhores condições de formarem organizações internacionais e cooperarem entre si e com outros nesse contexto. O “direito humano” wilsoniano era a autodeterminação. Os povos tinham o direito de escolher como ser governados (e escolheriam certamente a democracias) e quem os protegeria os seus direitos seriam os governos liberais. Wilson pode ter revolucionado a política internacional, mas não se atreveu a incomodar o conceito (e o direito) de soberania.

