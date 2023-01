Tornou-se um lugar-comum em Moscovo repetir que a Ucrânia é uma proxy do Ocidente para enfraquecer a Rússia. A ideia é do Kremlin, mas não deixa de ter um conjunto significativo de porta-vozes no Ocidente. Segundo a lógica de Moscovo, Washington e o seu braço armado, a NATO, usam Kiev para atacar a Rússia. Um objetivo há muito engendrado pelo Ocidente que, segundo a mentalidade de cerco que se vive por estes dias nas mais altas cúpulas do Kremlin, nada mais fez desde a implosão da União Soviética do que congeminar planos para impedir a Rússia de cumprir o seu destino glorioso. Por outras palavras, a Rússia não é uma grande potência porque os Estados Unidos não deixam. Ou melhor, na linguagem do Kremlin, a Rússia é uma grande potência, apesar das tentativas ocidentais para a impedir.

Desde o primeiro momento que esta guerra não é apenas contra a Ucrânia. Aliás, no discurso de Vladimir Putin no Dia da Vitória na Grande Guerra Patriótica, a 9 de maio de 2022, dois meses e maio depois de ter começado a “intervenção militar especial”, o inimigo “Ucrânia” praticamente desapareceu. A incapacidade de chegar a Kiev levou Putin a reformular não só os seus objetivos de guerra – retirou-se do caminho para a capital e concentrou-se no Dombas – mas também a mudar a hierarquia das inimizades. A partir daquela data o mais perigoso contendor da Guerra na Ucrânia passou a ser os Estados Unidos, com dois braços armados – também eles hierarquicamente estabelecidos. Primeiro a NATO, com os epítetos que se lhe conhecem, seguida dos “nacionalistas ucranianos” que se recusam a reconhecer a soberania russa sobre os seus territórios. Destes, os mais proeminente são os “neonazis”, que acordam no espírito da população russa o inimigo vencido no momento mais glorioso da nação.

A verdade é que esta mudança de visão do conflito e a redução da existência de Kiev como inimigo da Rússia tem exatamente o efeito contrário à narrativa oficial de Moscovo. A Ucrânia é, em parte, uma guerra por procuração. Mas é uma proxy da Rússia contra os Estados Unidos e o Ocidente, e não o contrário.

Senão vejamos: em primeiro lugar, esta guerra acontece num momento em que os Estados Unidos estavam concentrados na China, nomeadamente na competição com Pequim pela transição de poder. Desde 2017 que esta realidade é declarada e foi sublinhada pela administração Biden em vários discursos e em todos os documentos estratégicos por ela publicados. Mas a disputa contra a China – como é típico nas transições de poder – é também pela manutenção de um conjunto de regras internacionais vigentes, entre elas as que emanam da Carta da Nações Unidas que a Rússia violou grosseiramente na invasão à Ucrânia. Sendo os Estados Unidos os guardiões dessa ordem e estando em risco de segurança os seus muito próximos aliados europeus e da própria democracia, a credibilidade internacional de Washington depende (também) do apoio à Ucrânia. Assim, a decisão foi – cautelosamente, tentando evitar escalada – envolver-se no conflito por todos os meios menos a presença militar. Mas os recursos extraordinários que Washington tem despendido enfraquecem o país os olhos dos seus rivais, especialmente Pequim, que desta forma, beneficia do conflito.

