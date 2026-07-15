Entre agosto de 2026 e junho de 2027, entram em aplicação na União Europeia três diplomas que, à primeira vista, pouco têm em comum: um regulamento sobre embalagens, uma diretiva sobre comunicação comercial e um regulamento sobre desflorestação. O PPWR aplica-se a 12 de agosto de 2026. As novas regras sobre alegações ambientais, a 27 de setembro. O EUDR, após dois adiamentos, a 30 de dezembro para os operadores médios e grandes. Lidos como três episódios avulsos de produção legislativa, são apenas mais burocracia de Bruxelas, e é assim que muita da conversa pública portuguesa os tratará. Lidos em conjunto, revelam algo mais interessante: uma mutação silenciosa no modo como a Europa exerce poder regulatório. E é essa mutação, não os prazos, que merece debate.

Da conduta à prova

Durante décadas, a regulação europeia de produtos seguiu uma lógica de conduta: o legislador definia limites (substâncias proibidas, emissões máximas, requisitos de segurança) e o Estado fiscalizava por amostragem. A empresa cumpria ou não cumpria; o ónus de demonstrar o incumprimento cabia, no essencial, à autoridade pública.

Os três diplomas de 2026 pertencem a outra família. O EUDR não proíbe o café ou o cacau; exige que o operador prove, parcela a parcela, com coordenadas geográficas e declaração formal por lote, que a origem não contribuiu para desflorestação. A diretiva das alegações ambientais não proíbe a empresa de se dizer sustentável; exige que qualquer afirmação desse tipo esteja substanciada por documentação verificável, e presume ilícita a alegação genérica sem prova. O PPWR não se limita a fixar metas de reciclagem; gradua a taxa que cada produtor paga em função do desempenho demonstrado da sua embalagem.

O padrão é o mesmo nos três casos: o ónus da prova mudou de lado. Já não é o Estado que demonstra a infração; é a empresa que demonstra, em permanência, a conformidade. A regulação deixou de incidir sobre o produto para incidir sobre a informação que o acompanha. Quem não consegue provar, ainda que cumpra materialmente, está em incumprimento formal. A prova deixou de ser instrumento da fiscalização para se tornar o próprio objeto da obrigação.

O paradoxo da fragmentação

Esta mutação tem, porém, um defeito de origem que importa nomear com clareza. O legislador europeu exige às empresas coerência informacional, mas legisla de forma fragmentada. Os três diplomas nasceram em direções-gerais diferentes, com bases jurídicas diferentes, calendários descoordenados e regimes sancionatórios próprios. Nenhum deles reconhece formalmente a existência dos outros, apesar de os três exigirem, em larga medida, as mesmas categorias de informação: origem das matérias-primas, ciclo de vida do produto, dados de emissões, documentação de suporte.

O resultado é um paradoxo que as empresas europeias vão viver na pele: o regulador pensa em silos, mas pune como se o sistema fosse coerente. Se aquilo que uma empresa declara ao abrigo do EUDR divergir daquilo que alega na embalagem ao abrigo da diretiva de 2024, a divergência é, em si mesma, evidência de infração numa das frentes. A coerência que o legislador não teve na produção normativa é exigida ao regulado na resposta. Há aqui matéria para crítica séria à qualidade da legislação europeia, e seria bom que os governos, incluindo o português, a fizessem nos fóruns próprios em vez de descobrirem o problema quando as primeiras coimas chegarem.

Mas há também uma consequência prática que não espera pela crítica: responder a esta arquitetura com três projetos internos separados é reproduzir dentro da empresa a fragmentação que se censura ao legislador. A resposta racional é inversa: construir uma única base de informação de conformidade e extrair dela os recortes que cada regime impõe. A conformidade tornou-se uma questão de infraestrutura de dados antes de ser uma questão jurídica.

O que se joga para Portugal

Para a economia portuguesa, esta mutação não é neutra. Somos uma economia de PME exportadoras, integradas em cadeias de valor onde raramente ocupamos a posição de quem dita condições. A regulação pela prova favorece estruturalmente quem tem escala: os custos de montar sistemas de rastreabilidade, calcular ciclos de vida e manter prova documental são, em grande parte, custos fixos, que uma multinacional dilui e uma PME não. O adiamento do EUDR para as micro e pequenas empresas até junho de 2027 reconhece implicitamente o problema, mas adiar não é resolver.

Há, contudo, um outro lado. Países e empresas que construírem cedo esta infraestrutura informacional transformam um custo de conformidade numa vantagem de acesso ao mercado. Vale para as empresas portuguesas, e vale sobretudo para os países terceiros que exportam para a União: as economias produtoras de café, cacau, soja ou madeira que souberem oferecer origem provada terão um prémio de acesso ao mercado europeu que as restantes não terão. Portugal, pela sua posição na relação com o espaço lusófono, tem aqui um papel possível de intermediação técnica e institucional que ainda ninguém assumiu de forma deliberada.

A lucidez que o calendário exige

Quatro meses e meio separam a primeira aplicação da terceira. É pouco tempo para três ciclos de preparação sequenciais e é tempo suficiente para uma decisão de arquitetura. A discussão pública portuguesa sobre regulação europeia oscila habitualmente entre a lamentação difusa contra Bruxelas e o cumprimento resignado de última hora. Nenhuma das posturas serve. A primeira ignora que a regulação pela prova veio para ficar, porque responde a uma exigência real de credibilidade nos mercados e nas cadeias de abastecimento globais. A segunda ignora que, neste novo modelo, chegar tarde não é pagar uma multa, é ficar fora do mercado.

A pergunta lúcida não é se estes regulamentos são excessivos, embora alguns o sejam em pontos concretos que merecem correção. A pergunta é se percebemos que a natureza da regulação mudou, e se estamos a organizar empresas, administração pública e diplomacia económica em conformidade com essa mudança. Em 2026, a Europa vai deixar de perguntar às empresas o que fazem. Vai perguntar o que conseguem provar. Convém que Portugal tenha resposta.