A expressão de Camilo Castelo Branco nunca foi tão actual: as “imbecilidades morais” à moda de Famalicão estão mesmo a fazer escola e somos agora, como diria um outro escritor contemporâneo de Camilo, “a inveja da Europa”. Ou voltámos a ser, num tempo em que a própria Europa parece limitar-se a fazer uma cópia servil do nosso provinciano pioneirismo, tentando encandear o mundo com as “luzes do Progresso”, resolução a resolução, recomendação a recomendação, exortação a exortação.

“Caso ainda não tenham reparado, os Estados Unidos da América já não são uma colónia europeia”, lembrou aos seus colegas do Parlamento Europeu a eurodeputada alemã Christine Andersen, no debate do dia 7 de Julho. Não era para menos: os parlamentares de Estrasburgo preparavam-se para aprovar uma moção que condenava a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de revogar a lei federal do aborto; revogação, nunca é demais lembrá-lo, que não “proíbe o aborto”, mas que se limita a devolver às assembleias legislativas dos 50 Estados da União o poder de decisão sobre a matéria.

