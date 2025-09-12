A morte de Charlie Kirk, figura central do movimento conservador norte-americano, não foi apenas um choque político. Foi também um espelho que revelou, com brutal clareza, a degradação do debate público no espaço digital. Se muitos reagiram com consternação e luto, não deixou de ser perturbador constatar que houve quem celebrasse abertamente o assassinato.

O fenómeno não é novo, mas tornou-se mais visível. A polarização política, alimentada por anos de tribalismo e retórica incendiária, criou um terreno fértil para a desumanização do adversário. Quando o outro deixa de ser visto como um cidadão com ideias diferentes e passa a ser tratado como um inimigo absoluto, o passo seguinte é a indiferença — ou até a satisfação — perante a sua eliminação.

As redes sociais amplificam este instinto primário. O anonimato encoraja a crueldade, os algoritmos recompensam a provocação e a lógica do “engagement” transforma cada tragédia num palco para a performance ideológica. O que poderia ser um espaço de luto coletivo ou de condenação firme da violência política acaba por se converter num ringue onde se disputa quem consegue ir mais longe no sarcasmo, na ironia ou na indignação.

Celebrar a morte de alguém, seja quem for, é um sinal de falência moral. Não se trata de concordar ou discordar com as ideias de Charlie Kirk — trata-se de perceber que, ao validar a violência, estamos a abrir a porta para que a política se faça pela bala em vez da palavra. É um caminho perigoso, que ameaça a própria democracia.

Assumindo que proibir ou moderar não é a solução — porque apenas desloca o problema ou o empurra para espaços digitais menos visíveis — resta perguntar: qual é a saída? A resposta passa, inevitavelmente, por uma cultura de responsabilização individual e de literacia digital. É preciso ensinar que a liberdade de expressão implica também responsabilidade, e que o respeito pela vida e dignidade humanas deve estar acima das clivagens políticas.

O episódio deve servir de alerta também para a Europa. O veneno da polarização extrema não é exclusivo dos Estados Unidos. A cada dia vemos crescer nas redes portuguesas a mesma lógica de campo contra campo, de aplauso aos excessos e de ridicularização do adversário. Convém lembrar: quando a violência entra na política, raramente fica do outro lado.

Se a morte de Charlie Kirk servir para refletirmos sobre isto, talvez se transforme, ainda que tragicamente, numa oportunidade para reconstruir pontes. A alternativa é aceitarmos que o ódio e a violência se normalizem. E esse é um preço demasiado alto.