Encontrei há dias, num armário cá em casa, um trabalho que fiz quando estava aí no primeiro ou no segundo ano de escola. Não teria mais do que sete ou oito anos, quando me pediram, a propósito das comemorações do 25 de Abril que sempre nos eram impostas, que fizesse em papel um cravo, e o pintasse a vermelho. Nele gravei, com a caligrafia de alguém que aprendia as primeiras letras, a palavra «liberdade». Curioso, que hoje, volvidos quinze anos, as cores do cravo estejam desbotadas, e a palavra tão ténue que quase nem se lê.

De facto, isto acaba por ser um pouco o reflexo do tempo que vivemos. Porque desde pequenos nos querem fazer crer – na escola, na comunicação social, nos meios culturais – que o 25 de Abril nos trouxe a plena liberdade, a pluralidade de opiniões, a salvaguarda da liberdade de ação política e o direito a nos exprimirmos com segurança, desde logo pela liberdade de imprensa. No fundo, passaram-nos a narrativa, de que todas as ideias são válidas, ou pelo menos, merecem ter espaço para ser discutidas.

Venderam esta ladainha durante décadas, sem acreditarem nela, mas por uma simples razão: não havia contraditório; não existiam ideias que fossem para lá das balizas definidas pelos ideólogos do regime, não existiam movimentos que furassem o consenso institucionalizado pelos partidos do sistema. Por isso não havia a necessidade de afirmar aquilo que se podia ou não dizer, aquilo que se podia ou não fazer, aquilo que se podia ou não pensar, aqueles em que se podia ou não votar. Tudo estava bem, porque ao fim de contas, por muito que parecessem diferentes, eram todos iguais. Estava tudo mais ou menos tacitamente definido por quem manda, ou por aqueles que pagam para que se mande.

Contudo, assim que surgiu uma força partidária nova, disruptiva, incontrolável, o sistema abalou, tremeu, ressentiu-se e ripostou. Primeiro, os órgãos de comunicação social institucionalizados preferiram ignorar o fenómeno; depois, não o podendo fazer, decidiram passar ao ataque. Umas vezes mais velado, outras sem escrúpulos; umas vezes mentindo, outras deturpando; umas vezes dando eco ao que não interessa, outras vezes escondendo o que realmente é relevante. Mas sempre o fizeram sem o assumir, sem dizer claramente qual era a sua agenda. Até esta semana, até ao dia 10 de Julho. Foi aí que João Vieira Pereira, diretor do Expresso, num artigo dado à estampa no seu jornal, assumiu inequivocamente não aceitar «a normalização daquilo com que jamais concordaremos». Estava dito! Mas além disto, alertava ainda que não «basta puxar as orelhas em público» aos Deputados do CHEGA, mas que são precisos «castigos severos», sem, contudo, especificar quais.

Diante desta frontalidade toda, cumpre-me também a mim dizer as coisas como elas são, sem tibiezas e sem meias-tintas. Por um lado, considero que dizer-se que se respeita o voto das pessoas, apregoar todos os anos que o povo é quem mais ordena, mas depois querer censurar, condenar e castigar os eleitos por esse mesmo povo, é um paradoxo gritante. E não deixo de notar que estes ataques, dizem mais sobre quem os faz, do que sobe os alvos a quem se dirige.

Como tal, não aceito que se diga que se respeita as escolhas de alguém, mas depois se venha, do pedestal de uma superioridade moral que ninguém reconhece, desconsiderar as escolhas dos cidadãos, acusando-os de iliteracia, de falta de consciência cívica ou de falta de educação. Tolero ainda menos, que nos espaços de trabalho ou nas escolas, se persiga, discrimine ou prejudique alguém pelo facto de ter votado, no íntimo da sua consciência e no segredo da urna, no partido CHEGA.

Não admito, enquanto representante eleito pelos portugueses, que passem um atestado de estupidez, ao milhão e meio de portugueses que votou em nós. Nunca pensei, com 23 anos de vida, ter uma honra tão grande, quanto a de ser Deputado da Nação. Mas também nunca pensei, com a mesma idade, sentir tanta vergonha pela censura ignóbil e declarada que nos querem impor – difamando os nossos colegas Deputados, menorizando os nossos eleitores, caluniando uma parte do país.

Qualquer mudança em Portugal parece que tem de ser arrancada a ferros. O país de brandos costumes custa a acordar. Mas quando se levanta, agiganta-se com galhardia na sua revolta e ninguém o para. O que temos assistido nesta última semana tem sido a normalização da idiotice, à institucionalização da mentira e ao confessar da censura. Valho-me do meu velhinho trabalho da primária, para me lembrar de que a verdadeira liberdade, não nos veio por nenhum cravo que esmorece e murcha, mas pela luta de todos aqueles, que ao longo da História, tendo ideias contrárias aos poderes instituídos, não temeram e defenderam sempre o que acreditam. É isso que temos feito e, a seu tempo, estou em crer, os portugueses perceberão.