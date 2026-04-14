Coimbra tem, entre muitas virtudes frequentemente invocadas, uma relação histórica com a cultura que não se esgota na Universidade nem na memória. Essa relação exige prática, continuidade e, sobretudo, espaços. É precisamente nesse ponto que a discussão recente parece ter perdido o foco, arrastada por uma polémica que, sendo grave, não pode apagar o problema central que a originou.

A Casa do Cinema de Coimbra não é apenas mais uma sala de exibição. É um dos raros pontos de contacto regular com cinema fora do circuito comercial, um espaço onde o cinema português, o documentário e o cinema de autor encontram público. Num país estruturalmente frágil em termos de formação de públicos culturais, isto não é um detalhe — é infraestrutura.

É o tipo de equipamento que define se uma cidade é apenas um aglomerado de pessoas ou um centro urbano com densidade cultural.

Até agora, a resposta sobre o futuro deste espaço permanece difusa. Sabe-se que o local necessita de intervenção profunda e que existem constrangimentos técnicos e legais que não se resolvem com boa vontade. Sabe-se também que a solução depende, em última análise, da Câmara Municipal. O que não se sabe — ou, pelo menos, não foi ainda claramente comunicado — é qual o plano concreto, o calendário e o compromisso político para garantir a continuidade daquele projeto.

É aqui que a questão se torna menos mediática e mais estrutural. Porque o risco não é apenas o encerramento temporário de uma sala; é a erosão silenciosa de um ecossistema cultural que levou anos a construir. Estes espaços não se substituem por decreto nem se recriam rapidamente após interrupções prolongadas. Quando um hábito cultural se quebra, o público dispersa-se, as dinâmicas perdem-se e a reconstrução é sempre mais difícil e mais cara do que a manutenção.

E é precisamente por isso que a polémica recente é tão frustrante. O que tem ocupado o espaço mediático nos últimos dias não é o futuro dessa infraestrutura vital, mas uma controvérsia entre a presidente da câmara, Ana Abrunhosa, e um jornalista da agência Lusa.

A controvérsia pode ter interesse próprio — sobretudo para quem analisa as tensas relações entre o poder político e os media —, mas é, no essencial, um ruído que desloca o problema principal.

Ainda assim, vale um breve apontamento. Em rigor, o que significa “retirar a confiança” a um jornalista? A pergunta não é retórica. Os jornalistas não trabalham na base da confiança do poder político; trabalham na base do direito à informação e do escrutínio democrático. Quando um autarca utiliza esta formulação, revela uma incompreensão sobre a natureza da relação entre quem exerce o poder e quem tem o dever de o questionar. O jornalismo não é uma extensão da assessoria de imprensa, e a lealdade de um repórter é para com os factos, não para com o executivo.

Mais do que a formulação infeliz, o problema é o padrão. Não é a primeira vez que a atual presidência se envolve em momentos de tensão pública desnecessária, incluindo episódios anteriores com membros do Governo. Há aqui um traço recorrente: uma propensão para reagir de forma mais frontal do que estrategicamente útil, transformando divergências normais em conflitos abertos.

Não é, em si, um problema de personalidade. É uma questão de função.

O exercício de cargos executivos exige uma calibragem constante entre firmeza e contenção. Há momentos em que a resposta imediata pode ser compreensível, mas não é necessariamente produtiva. A coragem de decidir não se confunde com a incapacidade de encaixar o escrutínio.

E a consequência prática deste padrão é a erosão de capital político. Ao transformar uma notícia sobre a Casa do Cinema — que exigiria uma resposta técnica e objetiva — numa polémica nacional, a presidência não se protegeu; expôs-se. Desvia energia e atenção precisamente quando a cidade precisa de foco na resolução de problemas concretos.

A cidade precisa de saber se a Casa do Cinema vai continuar a existir nos moldes atuais, se haverá uma interrupção temporária, ou se está a ser equacionada uma solução alternativa viável. Precisa de saber com prazos, com compromissos e com transparência. Precisa, em suma, de política pública — não de polémica.

Porque, no fim, o que fica não são as declarações inflamadas ou os comunicados de repúdio. O que fica — ou deixa de ficar — são os espaços onde a cultura acontece, onde a comunidade se encontra e onde a cidade se pensa a si própria.

E nesse plano, Coimbra não pode dar-se ao luxo de perder mais um.