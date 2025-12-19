Portugal volta a discutir a lei laboral com o cansaço de quem já percorreu este caminho vezes demais. Há desconfiança automática, reflexos ideológicos gastos e um ruído permanente que impede a pergunta certa de emergir. Mas há momentos históricos em que o problema não é a falta de consenso. É a falta de clareza.

Porque, gostemos ou não, o tempo deixou de esperar. E o trabalho deixou de ser apenas um contrato. Tornou-se decisão geopolítica.

Quem legisla hoje não regula salários. Regula o futuro da espécie num continente à deriva.

Porque esta discussão acontece agora – e não por acaso

A razão é simples e desconfortável: as leis laborais portuguesas foram desenhadas e sucessivamente remodeladas para um mundo que já não existe. Um mundo anterior à inteligência artificial aplicada ao trabalho, anterior à automação em larga escala, anterior ao teletrabalho generalizado, anterior ao colapso demográfico acelerado e anterior à competição global em tempo real por talento.

Continuar a remendá-las é pedir a um país do século XXI que funcione com um manual de instruções de 1995. É sobreviver por inércia – não disputar o futuro.

Por isso, a pergunta “devemos mudar a lei laboral?” já não faz sentido. Morreu antes de ser formulada. A pergunta real é outra – e é estrutural: mudar o quê, como, e para responder a que país?

O tabuleiro global onde Portugal está sentado

Portugal não é apenas um pequeno país europeu. É um nó estratégico num mundo em reconfiguração. O Atlântico voltou ao centro da geopolítica militar, energética e digital e os cabos submarinos que passam por Portugal transportam uma parte decisiva do tráfego digital europeu.

São infraestruturas invisíveis, mas vitais. Artérias secretas: ninguém as vê, mas sem elas o mundo deixa de pensar. E Portugal é um dos pontos onde esse coração bate.

Isto impõe uma verdade incómoda: um país com esta posição não pode sustentar-se com uma economia frágil, salários baixos e trabalho exausto. Hoje, legislar sobre trabalho não é um exercício doméstico. É um ato geopolítico. E decisões geopolíticas não admitem adiamentos

O país real que a lei precisa de compreender

Existe uma ilusão persistente: a de que Portugal é um país de grandes empresas. Não é. Portugal é um país de pessoas que têm empresas, trabalham no Estado, cuidam de famílias e improvisam equilíbrios num sistema que lhes pede cada vez mais com instrumentos cada vez mais gastos. Cerca de 99,9% das empresas são PME e 96% são microempresas, muitas vezes familiares. Aqui, o diretor financeiro é a prima, o responsável de recursos humanos é o tio, e um processo judicial não é um detalhe jurídico — é um sismo existencial.

Ao mesmo tempo, cerca de 1 em cada 7 trabalhadores é funcionário público. Ensino, saúde, administração central e local não são margens do sistema: são o seu esqueleto. Ignorar o peso do setor público é ignorar metade do país. Ignorar a fuga de quadros formados a preço de ouro é aceitar uma hemorragia silenciosa: o país financia competências, outros colhem o futuro.

Uma lei laboral que não fale com este país real não é neutra. É irrelevante.

Empresários e trabalhadores: menos ideologia, mais realidade

O empresário médio português não acorda a pensar em como explorar alguém. Acorda a pensar em como não fechar portas. Quer previsibilidade, quer flexibilidade compatível com uma economia sazonal, quer trabalhadores qualificados, porque sabe que formação simbólica não cria valor, e quer risco jurídico proporcional ao seu tamanho.

Do outro lado, os trabalhadores não pedem rigidez. Pedem vida possível. Horários previsíveis. Progressão real. Formação que transforme. E o direito simples de dizer “não posso” sem assinar uma sentença profissional.

Portugal está entre os países com maiores níveis de exaustão laboral da Europa. Trabalhar 12 horas não é produtividade. É erosão.

Quando ambos os lados pedem futuro, uma lei que responde com medo falha aos dois.

O elefante demográfico que ninguém quer encarar

Aqui, os números falam mais alto do que qualquer ideologia. A taxa de natalidade ronda os 1,4 filhos por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para renovar a população. A população ativa encolhe, a pressão fiscal aumenta, e todos os anos nascem menos pessoas do que aquelas que entram na reforma.

Depois há o paradoxo cruel: formamos médicos que custam entre 300 e 400 mil euros ao Estado, formamos enfermeiros por mais de 50 mil euros, e muitos partem. Pagamos duas vezes: no orçamento e nas listas de espera.

Sem pessoas, não há economia.

Sem economia, não há Estado.

Sem Estado, não há país.

Uma reforma laboral que ignore isto não é incompleta. É cega.

O pacote laboral: modernização ou reorganização do medo?

O pacote apresentado fala em modernização. Mas modernidade sem estratégia é apenas ruído com verniz. Ao facilitar despedimentos, alargar bancos de horas e permitir outsourcing após despedimento, toca na superfície, mas evita o centro nervoso do problema: produtividade, qualificação, natalidade, retenção de talento e diferenciação setorial.

O efeito prático é previsível: mais insegurança. E insegurança gera medo.

Aqui entra a frase que não pode ser suavizada: esta reforma não organiza o futuro. Reorganiza o medo. E países que legislam a partir do medo acabam invariavelmente por criar aquilo que mais temem: menos inovação, menos coragem, menos gente disposta a ficar.

Então, para que serve este pacote? Aqui está o ponto que raramente é dito com clareza. Este pacote não deve ser tratado como solução. Deve ser tratado como ponto de partida. É fósforo, não fogueira. É risco de lápis, não arquitetura.

Serve para abrir uma porta que Portugal mantém fechada há décadas, para obrigar governo, sindicatos e empresas a sair das trincheiras, e para criar o vazio político onde a negociação séria finalmente pode acontecer.

E essa negociação tem de ser setor a setor. Porque agricultura não funciona como tecnologia. Saúde não trabalha como turismo. Indústria não respira como cultura.

Negociação casuística não é fraqueza. É maturidade institucional.

O que está realmente em jogo

O que temos em mãos não é apenas um pacote de leis. É uma escolha civilizacional. Não basta sobreviver ao tempo. Nunca bastou. É preciso disputá-lo.

A nova lei laboral será, queira-se ou não, o mapa da nossa coragem coletiva ou o epitáfio da nossa indecisão histórica. Não porque resolva tudo, mas porque marca um limiar. Este pacote não é a solução. É o momento histórico.

E momentos assim não batem à porta duas vezes. Ou usamos esta proposta como ponto de partida para redesenhar o trabalho, setor a setor, com inteligência, realismo e coragem, ou continuamos a fugir e a remendar.

E países que fogem do futuro acabam sempre no mesmo lugar: a apagar a luz depois de todos os outros já terem partido.