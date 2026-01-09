A União Europeia gosta de repetir que é uma potência. E é, nos gráficos, nos relatórios, nos comunicados. Mas a História recente é cruel com quem confunde dimensão com decisão. A UE é grande no papel e hesitante quando alguém bate com o punho na mesa. Não porque lhe faltem valores, mas porque lhe falta estômago estratégico. Não nasceu para ser império; nasceu para evitar a guerra. O problema é que o mundo deixou de partilhar essa vocação.

Quando a força regressa ao centro do jogo – como regressou com a Crimeia em 2014, com a Ucrânia em 2022, com a coerção económica chinesa, com a linguagem imperial explícita dos Estados Unidos em 2025–26 – a União Europeia responde como quem pede calma a um incêndio. Produz normas quando outros produzem factos. E depois surpreende-se por ser contornada.

A UE funciona como uma máquina de atrito: atrasa, encarece, desgasta. Não como uma máquina de choque. E isso significa que só protege quem sabe usá-la como instrumento, não quem se esconde dentro dela à espera de proteção automática.

A História recente é clara: os países que sobreviveram à pressão de potências maiores não o fizeram por força militar, mas por inteligência estratégica. A Finlândia não enfrentou a Rússia; comprou tempo durante duas décadas, manteve Estado, economia e dignidade, e só entrou na NATO quando o custo de não entrar se tornou maior do que o risco de entrar. Os Estados Bálticos não ficaram mais fortes que Moscovo; tornaram-se politicamente impossíveis de ignorar, elevando o custo reputacional de qualquer agressão.

A Islândia, sem exército, não se ajoelhou quando os EUA fecharam a base em 2006; redesenhou alianças, usou o Atlântico como ativo e não como vulnerabilidade. O Panamá não expulsou os EUA do canal com tanques; fez-lhes pagar décadas de desgaste até que sair fosse mais barato do que ficar. Hong Kong, pelo contrário, acreditou que regras sem capacidade bastavam e foi integrada, legalmente “limpa”, politicamente morta.

Este padrão não é ideológico.

É empírico.

É aqui que Portugal entra, e onde falhamos sistematicamente na autoimagem.

Portugal é pequeno e grande ao mesmo tempo, e a nossa tragédia estratégica é fingir que isso se resolve por si. Somos pequenos quando falamos baixo demais, quando confundimos prudência com silêncio, quando acreditamos que “não convém incomodar”. Aí somos apenas mais um Estado-membro, substituível, ignorável.

Mas somos grandes quando entendemos que geografia é poder, e posição é moeda. Quando percebemos que o Atlântico não é paisagem, é infraestrutura estratégica. Que os Açores não são periferia, são charneira. Que cabos submarinos, rotas, portos, vigilância marítima e busca e salvamento são instrumentos de negociação, não notas de rodapé.

O problema não é falta de poder. É excesso de prudência mal colocada.

A União Europeia precisa de países pequenos que pensem. Não de países obedientes. Os grandes Estados impõem; os pequenos inteligentes articulam. E quem articula decide os fluxos. Portugal nunca será a voz mais alta em Bruxelas, mas pode ser a voz que traduz o Atlântico para a Europa e a Europa para o Atlântico.

Pode ser mediador quando os grandes não podem sê-lo sem pagar preço político. Pode ser indispensável. E quem é indispensável não é empurrado com facilidade.

O erro fatal seria continuar a dizer: “a UE que resolva; nós dizemos umas coisas e, no fim, alinhamos”. Isso não é europeísmo. É dupla abdicação: perde-se agência nacional e não se ganha liderança europeia. É a pior forma de realismo, porque troca risco político por irrelevância confortável.

Convém dizer sem rodeios que não podemos enfrentar os EUA pela força, nem a Rússia, nem ninguém que decida usar poder duro. Mas isso nunca foi a forma como os pequenos sobreviveram. Sobreviveram tornando o empurrão caro, lento, politicamente tóxico. Sobreviveram usando tempo, direito, reputação e utilidade estratégica como armas. Sobreviveram recusando ceder cedo demais.

A linha entre realismo e abdicação é fina, mas existe. Realismo é aceitar limites sem entregar agência. Abdicar é oferecer antes de pedirem.

E hoje, no contexto da Gronelândia, do Ártico, do Atlântico e da reconfiguração do poder global, a pergunta que se impõe a Portugal e à Europa; não é se somos fortes. É se somos difíceis de empurrar.

A União Europeia não cai, mas também não avança sozinha. E Portugal é indispensável à União Europeia sempre que a UE precisa de chegar ao mundo real. Não ao mundo dos comunicados, mas ao mundo das rotas, dos dados, da energia e da segurança concreta.

A UE é continental por natureza; o século XXI voltou a ser marítimo. É aqui que Portugal deixa de ser pequeno.

Comecemos pelo mais invisível e, por isso mesmo, mais decisivo: os cabos submarinos. Mais de 95% do tráfego digital global passa por cabos no fundo do mar. Não por satélites, não por nuvens etéreas – por cabos físicos. Portugal é um dos principais pontos de aterragem de cabos que ligam Europa, América do Norte, América do Sul e África, incluindo sistemas críticos que passam pelos Açores e pela costa continental.

Isto não é detalhe técnico; é infraestrutura de soberania europeia. Uma UE que fala de autonomia estratégica, mas que não protege os seus pontos de entrada e redundância digital está a construir castelos sobre areia. Portugal, aqui, não é periferia: é nó. E nós decidem fluxos.

Depois há o Atlântico Norte, que Bruxelas pronuncia pouco, mas de que depende muito. O eixo Açores–Lisboa é uma charneira estratégica entre a uropa e a América do Norte. Durante a Guerra Fria, isso era óbvio. Depois fingimos que deixou de ser. Não deixou. Mudou de forma.

Hoje, o Atlântico é onde passam rotas energéticas, comerciais, digitais e militares; onde se monitorizam submarinos; onde se garante busca e salvamento; onde se protege o flanco ocidental europeu. A UE não tem outra geografia com esta função. Não é a Polónia, não é a Hungria, não é a Alemanha.

É Portugal.

E aqui entra um ponto que dói admitir: a UE depende dos EUA para proteger o Atlântico, mas os EUA dependem de Portugal para operar nele com eficácia política. Bases, portos, espaço aéreo, logística, legitimidade. Isto dá margem. Não para bravatas, mas para negociação adulta.

Portugal também é indispensável quando a UE precisa de falar com quem os grandes não conseguem falar sem criar resistência. Isto não é retórica luso tropicalista; é prática diplomática. Portugal tem acesso político, histórico e inguístico a espaços onde a UE quer ter influência, mas não tem confiança.

Num mundo de blocos, quem faz ponte não é neutro. É operacionalmente valioso.

Há ainda um domínio menos falado e cada vez mais crítico: Search and Rescue, vigilância marítima e segurança civil no Atlântico. À medida que as rotas se intensificam e o clima torna o mar mais imprevisível, a capacidade de garantir segurança humana e estabilidade operacional é poder. Não poder simbólico; poder real.

Portugal já o faz, mas como dever. Pode fazê-lo como especialização europeia assumida, com financiamento, tecnologia e peso político correspondente.

Agora, a parte incómoda.

Portugal só é indispensável quando age como tal. Quando apresenta propostas, ocupa espaços, assume responsabilidades estratégicas e, sobretudo, não oferece os seus ativos como se fossem favores. Infraestruturas críticas não são gentilezas diplomáticas; são moeda. Geografia não é destino; é capital.

A abdicação começa quando se diz “sim” antes de alguém pedir. O realismo inteligente começa quando se pergunta: “Em que termos?”

Portugal não será esmagado por ser pequeno.

Só o será se continuar a comportar-se como se não tivesse nada que os outros precisem.