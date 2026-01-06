A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, com a remoção forçada da liderança política e a assunção provisória do poder, não deve ser lida como um episódio latino-americano isolado, nem como um mero “caso Maduro” ou uma operação “contra a droga”. Trata-se de um ato geopolítico sistémico, com implicações diretas na arquitetura monetária e energética global.

A Venezuela detém uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Durante décadas, essas reservas estiveram integradas no circuito energético dominado por empresas americanas e, sobretudo, pelo dólar enquanto moeda de referência. A nacionalização do setor e a posterior degradação operacional não

foram apenas um problema técnico: representaram uma rutura política e simbólica com a ordem económica estabelecida.

Nos últimos anos, Caracas tornou-se também uma peça funcional na estratégia dos BRICS, não como bloco militar, mas como espaço de experimentação financeira. Vender energia fora do dólar, recorrer a moedas locais, estruturar trocas bilaterais e contornar regimes de sanções não ameaça o valor do dólar em si, mas o seu estatuto de árbitro único do sistema internacional.

É aqui que a leitura simplista falha, e onde a Rússia entra verdadeiramente no jogo.

Para compreender por que razão Moscovo surge neste contexto, é preciso perceber onde reside hoje o seu poder. A Rússia não é uma potência dominante do sistema internacional, mas tornou-se um ator difícil de neutralizar porque consegue transformar energia em autonomia política. Enquanto um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e gás, mantém capacidade de influência mesmo sob sanções, vendendo energia fora do circuito do dólar e aceitando margens mais baixas em troca de resiliência estratégica.

Essa combinação, grandes volumes, custos relativamente baixos e tolerância ao desgaste, permite-lhe perturbar equilíbrios globais sem precisar de os controlar. É precisamente este tipo de poder “barato”, baseado na escassez e na dependência alheia, que Washington procura enfraquecer.

O objetivo não é apenas “retirar valor à Rússia”, mas reduzir o peso estratégico da energia russa no sistema internacional. A capacidade de Moscovo para operar fora do circuito do dólar depende, em larga medida, da escassez de alternativas estáveis. Sempre que surgem novas fontes relevantes de oferta energética sob controlo ocidental, o efeito é direto: maior pressão sobre os preços, menor margem financeira e menor capacidade de transformar energia em influência política e militar. A Venezuela, pela escala das suas reservas, tornara-se um desses pontos sensíveis.

Nada disto é inédito na história. Os impérios raramente caem quando perdem território; caem quando perdem o controlo dos fluxos. Roma manteve-se enquanto controlou tributo, rotas e moeda. O Império Britânico sustentou-se enquanto a libra, o carvão e as rotas marítimas funcionaram como um sistema integrado. Quando esses pilares se fragmentaram, a hegemonia tornou-se insustentável, mesmo sem uma derrota militar clara.

A diferença hoje é o grau de abstração. O controlo já não se faz sobretudo pela ocupação territorial, mas pela gestão de infraestruturas críticas: energia, sistemas financeiros, cadeias logísticas, acesso a vias marítimas e a mercados.

A remoção do líder, neste contexto, não é apenas uma decisão operacional. É uma demonstração exemplar de poder. A mensagem não se dirige apenas a Caracas, mas a todos os Estados que ponderam nacionalizar recursos estratégicos ou estruturar relações económicas fora do sistema dominante: a soberania continua a existir, mas tem custo — e esse custo pode ser pessoal.

E a União Europeia?

A UE não lidera esta disputa. Segue-a. Alinhada financeiramente com os Estados Unidos, dependente energeticamente e sem uma política externa verdadeiramente autónoma, a Europa invoca o direito internacional no discurso, mas aceita a sua aplicação seletiva na prática. Não luta pela hegemonia do dólar; luta pela estabilidade mínima que lhe permita evitar uma militarização plena e um confronto direto.

Os BRICS, por sua vez, não pretendem derrubar o sistema de um dia para o outro. Apostam numa erosão progressiva, criando redundâncias, alternativas e zonas cinzentas. A Venezuela era uma dessas zonas, energética, financeira e simbolicamente.

Este episódio marca algo subtil e potencialmente mais perigoso: a entrada num período em que as regras continuam a ser invocadas, mas já não são universais.

A guerra pelo dólar não se faz apenas com tanques nos mercados financeiros. Faz-se com energia, precedentes e medo bem administrado.

E a Venezuela foi, desta vez, o palco.

Não marca o fim da ordem internacional. Marca o momento em que se tornou claro que as regras ainda existem, mas já não são para todos. Quando a soberania passa a ser condicional, a política deixa de ser um espaço de escolha e passa a ser um cálculo de sobrevivência. Não é uma exceção. É um aviso.