No artigo anterior escrevi que Portugal desaparece quando facilita. Não desaparece por falta de talento, de história ou de recursos. Desaparece quando escolhe sistematicamente o caminho que tranquiliza no presente, mesmo sabendo que fragiliza o futuro.

As eleições presidenciais de 2026 são a continuação direta dessa questão. Porque Portugal não está apenas a escolher um Presidente. Está a escolher como se vê a si próprio num mundo que mudou, e que já não espera.

Há quem vote para proteger o país do que vem aí.

Há quem vote para obrigar o país a assumir quem pode ser.

Esta distinção não é moral. Nem partidária. É antropológica e surge sempre que uma sociedade chega a um ponto de decisão histórica. Portugal está exatamente aí: suspenso entre o conforto do que conhece e a exigência do que ainda não ousou ser.

Um país entre contenção e ambição

Portugal entra neste ciclo presidencial num mundo profundamente instável, e isso muda tudo. A guerra voltou à Europa. O sistema internacional fragmenta-se. A União Europeia debate-se entre aprofundamento e sobrevivência. A aceleração tecnológica desloca empregos, identidades e equilíbrios sociais. Em contextos assim, mesmo cargos constitucionalmente moderadores ganham peso simbólico acrescido. O Presidente passa a representar não apenas o Estado, mas a postura existencial do país perante o mundo.

As sondagens mostram um eleitorado dividido e uma provável segunda volta. Mas o dado essencial não está nos números. Está na expectativa projetada sobre a figura presidencial: queremos alguém que nos proteja do mundo ou alguém que nos prepare para agir dentro dele?

Essa escolha não é abstrata. Tem consequências diretas na forma como Portugal se apresenta, e na forma como é levado a sério.

O Presidente como postura (e não como figura decorativa)

Apesar de muitas vezes tratado como um cargo sobretudo simbólico, o Presidente da República é, na prática, a face externa do país. É ele quem representa Portugal junto de outros chefes de Estado. Quem constrói relações pessoais duradouras. Quem define o tom da diplomacia. Quem projeta – ou fragiliza – a credibilidade institucional do país.

Num mundo instável, o Presidente não “cumpre protocolo”. Define postura. Ao contrário do Governo, sujeito a ciclos curtos, o Presidente oferece continuidade diplomática. Dá sinais de alinhamento ou distância. Legitima opções estratégicas. Influencia a perceção externa de Portugal como parceiro confiável, mediador discreto ou ator periférico.

É por isso que esta eleição é também uma escolha sobre que Portugal mostramos ao mundo, e sobre em que mundo queremos que Portugal seja levado a sério.

O voto que protege: quando a prioridade é não cair

A história europeia está cheia de momentos em que as sociedades optaram por votar para se proteger.

Depois da Segunda Guerra Mundial, países devastados escolheram lideranças de contenção. A Alemanha de Konrad Adenauer apostou na estabilidade antes da ambição. A Itália do pós-guerra privilegiou equilíbrios frágeis em vez de reformas rápidas. A Espanha da transição democrática escolheu Juan Carlos I como garante de que a mudança não se transformaria em rutura.

Este tipo de voto surge quando o chão parece instável. Não é um voto menor. É um voto defensivo. Procura previsibilidade, mediação, autoridade reconhecível. Procura ganhar tempo.

Em Portugal, essa lógica manifesta-se hoje em candidaturas que encarnam o Presidente-protetor, não para redesenhar o país, mas para o preservar.

António José Seguro representa o apelo ao apaziguamento: um Presidente que baixa a temperatura política e devolve sensação de normalidade institucional.

representa o apelo ao apaziguamento: um Presidente que baixa a temperatura política e devolve sensação de normalidade institucional. Henrique Gouveia e Melo encarna uma variante disciplinar do mesmo impulso: autoridade, eficácia operacional, promessa de ordem num contexto percecionado como caótico.

encarna uma variante disciplinar do mesmo impulso: autoridade, eficácia operacional, promessa de ordem num contexto percecionado como caótico. Luís Marques Mendes representa o Presidente do governo em funcionamento: conhecedor do sistema, dos seus equilíbrios e bastidores.

Perfis distintos, unidos pelo mesmo impulso social: primeiro proteger, depois pensar no salto.

O problema histórico não surge quando as sociedades votam assim. Surge quando esta lógica deixa de ser transitória e se transforma em identidade. Países que passam demasiado tempo a votar para não cair acabam por abdicar de avançar. Confundem prudência com maturidade. E estabilidade com visão.

O voto que chama à responsabilidade: quando o país é tratado como adulto

Há outro tipo de voto. Mais raro. Menos confortável. Frequentemente minoritário no imediato, mas decisivo no longo prazo. É o voto que diz: não basta resistir; é preciso assumir responsabilidade histórica.

Foi esse voto que permitiu aos países nórdicos reformarem profundamente os seus Estados sociais nos anos 1990. Foi esse voto que sustentou reformas estruturais na Alemanha antes da crise do euro. Foi esse voto que permitiu a países periféricos deixarem de viver como exceção permanente e assumirem-se como atores centrais.

Este voto não nasce do desespero. Nasce da recusa do conformismo.

É neste registo que se inscreve hoje a candidatura de João Cotrim de Figueiredo, não tanto pelo detalhe de cada proposta, mas pelo que simboliza: uma linguagem europeia sem complexo de periferia, uma visão de Portugal como ator responsável, uma ideia de Estado que serve a sociedade em vez de a tutelar.

Este é um voto pedagógico. Mesmo quando não vence, desloca o centro do debate.

O voto de protesto e os seus limites

Há ainda um terceiro tipo de voto, recorrente em tempos de insegurança: o voto de protesto identitário. Em Portugal, ele é hoje representado por André Ventura.

Este voto não deve ser desvalorizado. Sinaliza fraturas reais, medos concretos, ressentimentos acumulados.

Mas a história mostra que, em cargos simbólicos de representação nacional, este tipo de liderança tende a esgotar-se rapidamente. O protesto é um alarme. Raramente é um projeto.

A pergunta que fica

No fundo, a eleição não é apenas entre candidatos. É entre dois modos de estar no tempo.

Votar para proteger é legítimo quando o risco é cair. Votar para chamar à responsabilidade é necessário quando o risco é ficar.

Portugal encontra-se hoje num ponto intermédio delicado: já não acredita totalmente no passado, mas ainda hesita diante do futuro. É por isso que facilita. E é por isso que, tantas vezes, desaparece.

A verdadeira pergunta não é quem vai ganhar esta eleição. É outra, bem mais exigente: o nosso voto serve para nos tranquilizar ou para nos tornar adultos?

A História não se lembra de quem venceu uma sondagem. Lembra-se de quem teve a coragem de escolher quando ainda não era confortável fazê-lo.