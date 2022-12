O primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer que ele existe. E é esse primeiro passo que não se viu, nalgum debate sobre o PIB per capita da Roménia estar a ultrapassar o de Portugal. Há um ditado popular (que ouvi pela primeira vez ao já falecido ex-ministro das Finanças Sousa Franco) que diz: quando se aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. E o dedo, entre outras coisas, foi desvalorizar a Roménia e o indicador do PIB per capita.

Só que o problema não é a Roménia, é o indesmentível facto de estarmos a ter um crescimento medíocre em todo este século XXI, com este Governo a contentar-se com crescimentos trimestrais acima da média europeia, sabendo perfeitamente que a média está influenciada pelos grandes países, mais ricos, e que não é trimestralmente que vemos o que nos está a acontecer. Mais assustador ainda é não descortinarmos uma estratégia de crescimento, uma visão que seja, para o país. E termos assistido nos últimos anos a políticas populistas que agora começam a mostrar quanto custam.

Claro que a Roménia tem piores indicadores de desenvolvimento do que Portugal, claro que o PIB per capita é um indicador limitado e o trabalho de Joana Nunes Mateus, no Expresso, que desencadeou esse debate, refere isso, como nos diz a razão da importância desse valor: é usado pela Comissão Europeia para repartir os fundos europeus. Mas a Roménia reflete uma tendência do que nos está a acontecer. E há indicadores que nos colocam numa posição ainda pior, como nos diz Fernando Alexandre em “PIB e felicidade: ainda sobre Portugal na cauda da Europa”. Usando dados do World Hapiness Report, mostra-nos que Portugal está, na UE, na 25ª posição, pior ainda do que usando apenas o PIB per capita. Será tudo isto suficiente para todos concluirmos que temos um problema? E começarmos a debater as razões e as soluções?

As razões estão mais do que identificadas, internas e externas. O próprio Fernando Alexandre tem obras publicadas, sozinho e em conjunto com Luís Aguiar-Conraria e Pedro Bação, havendo outras, como o livro de Luciano Amaral “Economia Portuguesa, As últimas décadas”, na sua versão actualizada, só para citar algumas. Na obra de Luciano Amaral há três cenários de futuro: o “milagre à irlandesa” – com investimento externo em actividades exportadoras – ou o “milagre tunisino” – baseado no turismo de massas e mais parecido com o que nos tem acontecido até agora, o país aceitar ser uma região pobre da Europa, e finalmente a saída do euro para recuperar competitividade, o que se revelou muitíssimo difícil como vimos na crise das dívidas soberanas com a Grécia.

