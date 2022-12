A queda no ranking europeu do PIB per capita continua a gerar debate na sociedade portuguesa. É bom sinal. Significa que continuamos preocupados com o desempenho da nossa economia e com os níveis de bem-estar na nossa sociedade. O mau desempenho da economia portuguesa pode ser ilustrado, quer pelo nível do PIB per capita, quer pelo afastamento em relação à média da União Europeia. Num país com um nível de rendimento intermédio como Portugal, com um PIB per capita que em 2021 correspondia a 74% do da UE, desvalorizar a importância do PIB como fez o deputado do Partido Socialista Ascenso Simões é desvalorizar as graves desigualdades socais, flagelos como a pobreza infantil e a quase ausência de mobilidade social.

Podemos ter diferentes visões sobre as causas da estagnação da economia portuguesa. Umas terão origem em decisões erradas de política económica. Outras terão origem externa. Mas a solução para os mais graves problemas sociais que nos assolam dependerá sempre de conseguirmos alcançar níveis de rendimento mais elevados. E nós, pertencendo a uma das mais ricas regiões do planeta, teremos sempre responsabilidade pelos resultados alcançados.

O desenvolvimento dos países não pode ser exclusivamente avaliado pelo PIB per capita porque essa medida tem limitações. Por essa razão, os economistas têm procurado outras medidas para aferir os índices de bem-estar ou de felicidade das sociedades. Um dos projetos mais interessantes é o World Happiness Report. Para além do PIB per capita, este índice de felicidade tem em conta dimensões como o apoio social, a generosidade, a liberdade para escolher, a expectativa de vida saudável e a perceção de corrupção. Na UE, Portugal surge na 25ª posição. Ou seja, quando consideramos outras dimensões de bem-estar, Portugal aparece numa posição ainda pior do que quando consideramos apenas o PIB per capita (21ª na UE, nesse caso). Por sua vez, a Roménia, que tem um PIB per capita, em paridade de poder de compra semelhante ao português, no índice de felicidade, surge na 13ª posição na UE.

Na semana passada mostrei aqui a enorme redução da desigualdade de rendimento na UE nos últimos 20 anos. Este é um resultado que deve ser celebrado por todos os europeístas. De facto, os dados da evolução do PIB per capita, controlados para o poder de compra, mostram uma forte convergência dos países mais pobres para os níveis de rendimento dos países mais ricos. Em 2000, os 11 países mais pobres da UE, com a Roménia na última posição, tinham em comum terem vivido durante décadas debaixo do jugo soviético ou da ditadura socialista de Tito. Este resultado é mais um exemplo do falhanço dos regimes comunistas na criação de riqueza. Aqueles países, tendo aderido à economia de mercado e uma vez integrados no grande espaço de liberdade económica da UE, conseguiram aproveitar o seu potencial de criação de riqueza e convergir para os níveis de rendimento da UE. O sucesso económico destes países foi alcançado em regimes políticos muito diversos, incluindo na ‘democracia iliberal’ da Hungria, onde há violações gravíssimas da liberdade política e elevados índices de corrupção. Neste, e noutros casos, as instituições políticas têm graves falhas, não sendo um modelo a seguir.

