Há imagens que guardam uma verdade tão simples que quase nos passam despercebidas — talvez porque a pressa do mundo moderno nos tenha desabituado de escutar o óbvio. Uma delas é esta: a vida é como um eco; devolve-nos sempre o que fazemos. Conforme damos, assim recebemos. Elementar? Talvez. Mas certas evidências só revelam a sua profundidade quando a maturidade nos obriga a olhar para trás.

Recordemos a história do menino que grita para a montanha. Primeiro lança a zanga, depois atira a impaciência, por fim tenta um insulto. A montanha limita-se a devolver-lhe exactamente aquilo que ouviu. Só quando experimenta uma palavra boa é que o vale se enche de outra melodia. Nada de mágico, nada de misterioso: o eco apenas repete. A vida funciona do mesmo modo. E, no entanto, continuamos a agir como se não fosse assim.

Hoje, a palavra tornou-se leve, rápida, quase descartável — e, paradoxalmente, mais poderosa do que nunca. Basta largarmos uma irritação num ecrã para que se transforme num clima. Um comentário impensado ganha vida própria. Uma resposta precipitada contamina um dia inteiro. E depois espantamo-nos com a dureza que nos regressa, como se não fosse o prolongamento do que antes deixámos cair.

Mas o contrário também é verdadeiro. Uma atenção silenciosa, um gesto que não precisa de ser visto, uma palavra que ampara — e eis que algo começa a mudar. O eco do bem é mais discreto, menos ruidoso, mas tem uma persistência que não se perde. O bem nunca faz barulho imediato; faz caminho.

Há quem chame a isto reciprocidade. Outros dizem karma. Outros ainda falam em justiça poética. Eu prefiro chamar-lhe Providência — essa arquitectura invisível que não anula a liberdade humana, mas a orienta; essa presença discreta que recorda que o modo como tratamos o mundo é, quase sempre, o modo como o mundo acaba por nos tratar, com aquele toque silencioso de Deus que passa, mas deixa marca.

É essa presença que, sem se impor, vai inclinando a balança, convidando-nos a ouvir o que deixamos cair no quotidiano: o tom com que falamos, a forma como cuidamos, a rapidez com que julgamos, a paciência com que esperamos. Nada disso desaparece. Tudo volta. Tudo ecoa.

Fala-se hoje muito de transformação social, de comunicação não violenta, de saúde mental, de convivência saudável. Talvez, antes de tudo isso, precisemos de recuperar esta consciência antiga: a vida responde-nos pela mesma música que lhe oferecemos.

Se queremos uma sociedade menos agressiva, alguém tem de ser o primeiro a desarmar o tom. Se desejamos espaços mais humanos, alguém tem de começar por humanizar o gesto. Se sonhamos com uma comunidade mais luminosa, alguém tem de acender uma luz — mesmo pequena.

Nada muda sem um primeiro passo, e quase sempre esse passo é incómodo.

A pergunta essencial não é o que o mundo nos faz. A pergunta essencial é o que nós fazemos ao mundo. O eco tem esta particularidade: só existe quando há voz. Por isso, talvez o maior risco do nosso tempo não seja dizer demasiado, mas dizer demasiado pouco do que merece ser repetido.

No fim de tudo, resta-nos esta certeza simples e exigente: não controlamos o eco, mas controlamos a voz. A vida não nos devolve perfeição, mas devolve-nos sentido. E é a Providência que, dia após dia, nos sussurra que não há gesto perdido, nem palavra inútil, nem silêncio estéril. Tudo o que semeamos — mesmo o que julgamos pequeno — encontra o seu caminho de volta. E é nesse retorno, nesse espelho inesperado, que a verdade do nosso coração se revela. Aí percebemos quem somos. E quem ainda podemos tornar-nos.