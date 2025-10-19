A persistente força do Partido Socialista (PS) nas autarquias locais, contrastando com a sua perda de poder e a ascensão do CHEGA a nível legislativo, é explicada pela combinação de dois fatores interdependentes: a superioridade da sua máquina partidária e de recrutamento territorialmente implantada e o seu controlo histórico e estratégico sobre o aparelho de Estado ou seja, a “máquina institucional” da Segurança Social, empresas públicas e administração), que lhe permite manter uma rede eficaz de influência, distribuição de recursos e fidelização eleitoral a nível municipal, onde o voto é mais sobre gestão e menos sobre protesto.

Em primeiro lugar, nível cultural: A Inércia do “Partido-Estado” e o Vínculo do “Autarca-Pai”. Em vastas áreas do país, nomeadamente no interior e sul, o PS estabeleceu-se como o partido “natural” do poder local desde o 25 de Abril. Esta hegemonia criou uma cultura política de inércia onde mudar de partido é visto como uma rutura arriscada com a estabilidade e o acesso a Lisboa.

Por um lado, o líder autárquico (Presidente da Câmara) socialista é frequentemente uma figura que transcende a ideologia. Sendo o gestor de proximidade, o solucionador de problemas quotidianos (estradas, escolas, festas). Esta relação pessoal, de vínculo afetivo-clientelar é resistente ao voto de útil que impulsiona o CHEGA nas legislativas.

Por outro lado, o CHEGA é culturalmente percebido, a nível local, como um partido de protesto e denúncia e ainda não de gestão e experiência administrativa. A sua ideologia radical e a inexperiência dos seus quadros municipais criam uma resistência cultural na hora de entregar a “chave” do cofre da Câmara.

Embora a RTP seja um serviço público, a nomeação dos seus órgãos de gestão por governos maioritariamente socialistas (até 2024) permite influenciar o discurso público, destacando o trabalho municipal do PS e minimizando, ou enquadrando, as crises nacionais. Este controlo (e o aparato na comunicação do Estado) ajuda a criar perceções.

Em segundo lugar, nível social: Redes, Recrutamento e a Pervasão do Emprego Público. A tutela da Segurança Social (ou a sua gestão por quadros ligados ao PS) significa o controlo sobre a maior rede de apoio social do país. A capilaridade das IPSS e associações (muitas vezes ligadas indiretamente a figuras socialistas) cria uma rede clientelar de favores e influencias que se mobiliza eficazmente nas autárquicas onde a abstenção é menor.

O PS tem a capacidade histórica de recrutar e colocar militantes, simpatizantes ou quadros de confiança nas empresas públicas (exemplo: setores dos transportes, energia, saúde) e na Administração Pública. Este vasto universo de empregos dependentes financeiramente do Estado representa uma base eleitoral forte e disciplinada (e dos seus agregados familiares) que reconhece no PS o guardião do status quo administrativo.

O PS tem sedes, militantes e ativistas em quase todas as freguesias. Esta máquina humana é essencial para a propaganda de porta em porta e para a mobilização do eleitorado nas autárquicas, algo que o CHEGA, apesar do crescimento digital, ainda não conseguiu replicar com a mesma eficácia.

Em terceiro lugar, nível económico e financeiro: O Efeito da “Mão Cheia” do Estado. O controlo do Governo central (até 2024) permitiu ao PS ter uma via de comunicação privilegiada para as suas camaras no acesso a fundos comunitários, PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e orçamentos setoriais. Uma Câmara socialista tem maior facilidade em obter financiamento e aprovações do que uma Câmara da oposição (ou de um partido recém-chegado), criando um ciclo virtuoso de reeleição baseado em “obras visíveis “.

As empresas públicas (muitas vezes com conselhos de administração nomeados pelo PS) são clientes, fornecedores e investidores. O PS pode usar esta influência para direcionar investimentos e apoios a regiões-chave, beneficiando o tecido empresarial local e consequentemente os seus autarcas.

Nas autárquicas, os eleitores votam na gestão do seu dinheiro (impostos, taxas). O PS consegue projetar a imagem de um partido que sabe gerir e que garante os serviços municipais, um voto que se torna conservador e avesso ao risco que o CHEGA, com as suas propostas de rutura, ainda não consegue ultrapassar pelos vistos.

Em quarto lugar, nível político: A Diferença entre o Voto útil e o Voto de Gestão. O PS tem a vantagem de ter centenas de autarcas com experiência e mandatos em curso. Estes líderes locais são difíceis de derrubar. O CHEGA, ao ser um fenómeno recente, tem poucos quadros autárquicos experientes e tem de começar quase do zero competindo com politiqueiros de

carreira que nunca trabalharam nem nunca geriram nada na vida que se consideram os donos absolutos da verdade sendo o ladrão Estado o Deus na Terra.

Sem esquecer um ponto importante, a hegemonia do Bipartidarismo Local. O sistema eleitoral autárquico favorece as maiorias. A luta local ainda se polariza frequentemente entre o PS e o PSD (ou AD). O surgimento do CHEGA pode, paradoxalmente, ajudar o PS, dividindo o voto de direita e centro-direita em municípios onde o PSD era o principal concorrente.

Para finalizar, o PS ainda ganha Câmaras Municipais porque a sua força é de natureza estrutural e institucional enquanto o sucesso do CHEGA é, por agora, predominantemente de voto útil. O PS não é só um partido; é uma indústria de poder (social, económico e político) enraizada na administração e no território nacional. A máquina institucional (Segurança Social, Empresas Públicas, RTP, etc.) serve como um sistema de apoio logístico e de recrutamento para as bases locais do partido. O eleitorado local ainda valoriza a experiência (PS) acima do voto útil de desenvolvimento regional (CHEGA) quando se trata de gerir a sua vida quotidiana na autarquia. O PS, ao “arder” em Lisboa, encontrou o seu baluarte de resistência na força da sua descentralização de poder e na inércia da sua rede autárquica.