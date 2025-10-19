A persistente força do Partido Socialista (PS) nas autarquias locais, contrastando com a sua  perda de poder e a ascensão do CHEGA a nível legislativo, é explicada pela combinação de dois  fatores interdependentes: a superioridade da sua máquina partidária e de recrutamento  territorialmente implantada e o seu controlo histórico e estratégico sobre o aparelho de Estado ou seja, a “máquina institucional” da Segurança Social, empresas públicas e administração),  que lhe permite manter uma rede eficaz de influência, distribuição de recursos e fidelização  eleitoral a nível municipal, onde o voto é mais sobre gestão e menos sobre protesto.

Em primeiro lugar, nível cultural: A Inércia do “Partido-Estado” e o Vínculo do “Autarca-Pai”. Em  vastas áreas do país, nomeadamente no interior e sul, o PS estabeleceu-se como o partido  “natural” do poder local desde o 25 de Abril. Esta hegemonia criou uma cultura política de  inércia onde mudar de partido é visto como uma rutura arriscada com a estabilidade e o  acesso a Lisboa.

Por um lado, o líder autárquico (Presidente da Câmara) socialista é frequentemente uma figura  que transcende a ideologia. Sendo o gestor de proximidade, o solucionador de problemas quotidianos (estradas, escolas, festas). Esta relação pessoal, de vínculo afetivo-clientelar é  resistente ao voto de útil que impulsiona o CHEGA nas legislativas.

Por outro lado, o CHEGA é culturalmente percebido, a nível local, como um partido de protesto  e denúncia e ainda não de gestão e experiência administrativa. A sua ideologia radical e a  inexperiência dos seus quadros municipais criam uma resistência cultural na hora de entregar a  “chave” do cofre da Câmara.

Embora a RTP seja um serviço público, a nomeação dos seus órgãos de gestão por governos  maioritariamente socialistas (até 2024) permite influenciar o discurso público, destacando o  trabalho municipal do PS e minimizando, ou enquadrando, as crises nacionais. Este controlo (e o aparato na comunicação do Estado) ajuda a criar perceções.

Em segundo lugar, nível social: Redes, Recrutamento e a Pervasão do Emprego Público. A tutela  da Segurança Social (ou a sua gestão por quadros ligados ao PS) significa o controlo sobre a  maior rede de apoio social do país. A capilaridade das IPSS e associações (muitas vezes ligadas  indiretamente a figuras socialistas) cria uma rede clientelar de favores e influencias que se  mobiliza eficazmente nas autárquicas onde a abstenção é menor.

O PS tem a capacidade histórica de recrutar e colocar militantes, simpatizantes ou quadros de  confiança nas empresas públicas (exemplo: setores dos transportes, energia, saúde) e na  Administração Pública. Este vasto universo de empregos dependentes financeiramente do  Estado representa uma base eleitoral forte e disciplinada (e dos seus agregados familiares) que  reconhece no PS o guardião do status quo administrativo.

O PS tem sedes, militantes e ativistas em quase todas as freguesias. Esta máquina humana é  essencial para a propaganda de porta em porta e para a mobilização do eleitorado nas  autárquicas, algo que o CHEGA, apesar do crescimento digital, ainda não conseguiu replicar  com a mesma eficácia.

Em terceiro lugar, nível económico e financeiro: O Efeito da “Mão Cheia” do Estado. O controlo  do Governo central (até 2024) permitiu ao PS ter uma via de comunicação privilegiada para as  suas camaras no acesso a fundos comunitários, PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e  orçamentos setoriais. Uma Câmara socialista tem maior facilidade em obter financiamento e  aprovações do que uma Câmara da oposição (ou de um partido recém-chegado), criando um  ciclo virtuoso de reeleição baseado em “obras visíveis “.

As empresas públicas (muitas vezes com conselhos de administração nomeados pelo PS) são  clientes, fornecedores e investidores. O PS pode usar esta influência para direcionar  investimentos e apoios a regiões-chave, beneficiando o tecido empresarial local e consequentemente os seus autarcas.

Nas autárquicas, os eleitores votam na gestão do seu dinheiro (impostos, taxas). O PS consegue  projetar a imagem de um partido que sabe gerir e que garante os serviços municipais, um voto  que se torna conservador e avesso ao risco que o CHEGA, com as suas propostas de rutura,  ainda não consegue ultrapassar pelos vistos.

Em quarto lugar, nível político: A Diferença entre o Voto útil e o Voto de Gestão. O PS tem a  vantagem de ter centenas de autarcas com experiência e mandatos em curso. Estes líderes  locais são difíceis de derrubar. O CHEGA, ao ser um fenómeno recente, tem poucos quadros  autárquicos experientes e tem de começar quase do zero competindo com politiqueiros de

carreira que nunca trabalharam nem nunca geriram nada na vida que se consideram os donos  absolutos da verdade sendo o ladrão Estado o Deus na Terra.

Sem esquecer um ponto importante, a hegemonia do Bipartidarismo Local. O sistema eleitoral  autárquico favorece as maiorias. A luta local ainda se polariza frequentemente entre o PS e o  PSD (ou AD). O surgimento do CHEGA pode, paradoxalmente, ajudar o PS, dividindo o voto de  direita e centro-direita em municípios onde o PSD era o principal concorrente.

Para finalizar, o PS ainda ganha Câmaras Municipais porque a sua força é de natureza estrutural e institucional enquanto o sucesso do CHEGA é, por agora, predominantemente de voto útil. O  PS não é só um partido; é uma indústria de poder (social, económico e político) enraizada na  administração e no território nacional. A máquina institucional (Segurança Social, Empresas  Públicas, RTP, etc.) serve como um sistema de apoio logístico e de recrutamento para as bases  locais do partido. O eleitorado local ainda valoriza a experiência (PS) acima do voto útil de  desenvolvimento regional (CHEGA) quando se trata de gerir a sua vida quotidiana na autarquia. O PS, ao “arder” em Lisboa, encontrou o seu baluarte de resistência na força da sua  descentralização de poder e na inércia da sua rede autárquica.