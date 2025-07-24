Com a chegada do verão, é natural que muitas famílias planeiem férias além-fronteiras. Viajar com os filhos torna-se não só um momento de lazer e aprendizagem, mas também uma oportunidade de convívio e reforço de laços familiares. No entanto, quando as férias envolvem crianças e pais separados ou divorciados, o que parece um simples ato de organização logística pode tornar-se um problema legal sério — e até um risco de rapto parental internacional.

Deixa-se, desde já, claro que não se pretende com o presente texto causar qualquer tipo de alarme social. O objetivo é duplo: (i) dar conhecimento do enquadramento jurídico aplicável a estas situações — ainda largamente desconhecido por muitos — e (ii) sensibilizar para a necessidade de adotar comportamentos preventivos que assegurem, de forma eficaz, um dos mais fundamentais direitos das crianças: o de não serem ilicitamente privadas da sua família e arrancadas do seu centro de vida.

O “consentimento dispensável”: quando a exceção se torna regra

Em Portugal, viagens ocasionais ao estrangeiro com um só progenitor não exigem, por regra, autorização formal do outro. Já mudar a residência habitual da criança para o estrangeiro é uma questão de particular importância que requer o consentimento de ambos ou, na sua falta, de uma decisão judicial; a sua violação pode configurar deslocação/retensão ilícita ao abrigo da Convenção da Haia de 1980 e, em certos contextos, o crime de subtração de menor.

A saída de crianças do território nacional rege-se por normas que procuram equilibrar a liberdade de circulação com a proteção da criança. De acordo com a legislação aplicável, as crianças, portuguesas ou residentes em Portugal, que viajam para o estrangeiro apenas necessitam de autorização escrita e certificada de ambos os progenitores quando não viajam acompanhadas por nenhum deles ou quando viajam com terceiro que não detenha responsabilidades parentais.

Por outras palavras: se a criança viajar com um dos progenitores, não é exigida a autorização expressa do outro — desde que não exista decisão judicial em sentido contrário, oposição formal registada ou restrição ao exercício das responsabilidades parentais.

A lógica por detrás desta regra é pragmática. A vida familiar envolve múltiplas situações em que apenas um progenitor viaja com o filho — férias, visitas a familiares, competições desportivas, tratamentos médicos, intercâmbios escolares. Exigir autorizações reconhecidas em cada deslocação criaria burocracia desnecessária e dificultaria a rotina de milhares de famílias. Além disso, a lei parte de uma presunção de cooperação e confiança entre os pais, salvo decisão judicial que limite esse exercício.

Na prática, o regime português procura conciliar a liberdade de circulação com a proteção jurídica da criança. O problema? O sistema assenta numa boa-fé que nem sempre existe. Em cenários de conflito — ou de receio fundado de perda de contacto com o filho — essa confiança evapora-se. E, mesmo onde há decisão judicial sobre a residência da criança, a ausência de mecanismos preventivos automáticos pode permitir que um progenitor a leve para o estrangeiro sem o conhecimento do outro — e, por vezes, sem intenção de regresso.

Onde traçar a linha? Viagem temporária ≠ mudança de vida

Num país onde a mobilidade faz parte do quotidiano, é natural que um progenitor queira levar o filho para umas férias em Espanha ou França sem enfrentar uma maratona burocrática. E bem: a dispensa de autorização formal apenas faz sentido para deslocações temporárias. Mas não confundamos: levar um filho para a praia de Ayamonte não é o mesmo que levá-lo para viver em Bruxelas sem data de regresso.

A jurisprudência portuguesa tem sido consistente: alterar a residência habitual da criança para outro país é uma decisão de particular importância, sujeita a acordo de ambos os progenitores ou a decisão judicial. Ignorar este requisito pode transformar uma viagem em litígio grave e — juridicamente — em rapto parental internacional.

Quando a viagem se transforma em litígio: o rapto internacional

O fenómeno do rapto parental internacional tem vindo a aumentar, acompanhando a mobilidade transnacional e o crescimento de famílias binacionais. Acontece, tipicamente, quando um dos progenitores leva a criança para outro país — ou a mantém lá — sem o consentimento do outro e em violação do regime de responsabilidades parentais em vigor.

Nem sempre há má-fé. Muitas vezes são ações impulsionadas pelo medo de perder o filho, por desentendimentos graves ou por ressentimento pós-divórcio. Outras vezes existe apenas vontade de aceitar um novo desafio profissional, de mudar de vida, de retornar ao país de origem ou onde se encontra a sua família etc. Independentemente da motivação, as consequências para a criança podem ser profundas: instabilidade emocional, ruturas escolares, choque cultural, quebra de vínculos com família alargada e, sobretudo, perda de continuidade afetiva com o progenitor deixado para trás.

A Convenção da Haia de 1980: o que conta como deslocação ou retenção ilícita?

Estas situações encaixam no conceito de “rapto parental” tal como definido pela Convenção da Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças (1980), da qual Portugal é Estado signatário.

A Convenção estabelece que a deslocação ou retenção de uma criança é ilícita quando viola, usando a expressão ali usada o “direito de custódia” (direito relativo aos cuidados devidos à criança como pessoa, e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar da sua residência) exercido, conjunta ou exclusivamente, por um dos progenitores, de acordo com o regime aplicável no Estado onde a criança tinha residência habitual.

Como consequência, a Convenção determina expressamente que uma criança ilicitamente deslocada ou retida fora do seu país de residência habitual deve regressar ao país de origem no mais curto espaço de tempo possível, para que a questão relativa à fixação da residência seja decidida no foro competente.

Existem, no entanto, exceções. O regresso pode ser recusado, por exemplo, se houver risco sério para a segurança física ou emocional da criança, se o outro progenitor tiver consentido na mudança, se a criança com idade e maturidade relevante expressar objeções, atendíveis, ao seu regresso, ou se já tiver passado mais de um ano desde a deslocação e a criança estiver bem integrada no novo país.

Importa sublinhar que o processo de regresso não visa decidir sobre aspetos relativos ao exercício das responsabilidades parentais (como a fixação da residência ou regime de convívios), nem punir o progenitor que levou a criança. O único objetivo é restaurar a situação anterior à deslocação ilícita e respeitar o princípio do superior interesse da criança, que passa, em primeiro lugar, por garantir a sua estabilidade e continuidade emocional e jurídica.

Dentro da União Europeia (com exceção da Dinamarca), a Convenção da Haia é complementada pelo Regulamento (UE) 2019/1111 — conhecido como Bruxelas II B — que reforça a cooperação entre tribunais, facilita o reconhecimento de decisões e estabelece regras específicas para casos de rapto parental.

O Regulamento não substitui a Convenção, mas reforça a sua aplicação e, em caso de tensão normativa dentro da UE, prevalece aquele por força do primado do direito europeu.

A conciliação entre o Regulamento Bruxelas II B, e a Convenção da Haia revela-se fundamental para a resposta jurídica eficaz ao fenómeno da subtração internacional de crianças.

Ambos os instrumentos visam assegurar o retorno rápido da criança ao seu Estado de residência habitual.

Em síntese: a Convenção da Haia estabelece o quadro global de regresso; o Regulamento Bruxelas II B agiliza e densifica a resposta dentro do espaço europeu, tentando evitar decisões contraditórias e atrasos processuais.

Portugal e a Autoridade Central: onde estamos?

Qualquer pessoa, instituição ou organismo julgue que uma criança foi deslocada ou retida ilicitamente pode participar o facto à Autoridade Central do Estado da residência habitual da Criança ou à Autoridade Central de qualquer outro Estado Contratante, para que lhe seja prestada assistência por forma a assegurar o regresso da criança.

Desde 1 de março de 2024, a Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), através da Divisão de Cooperação Judiciária Internacional, atua como Autoridade Central portuguesa para efeitos da Convenção da Haia.

Cabe-lhe localizar a criança, promover soluções amigáveis, apoiar processos judiciais de regresso e colaborar com as autoridades centrais dos outros Estados signatários.

Contudo, Portugal continua sem um regime processual autónomo para estes casos, ao contrário de outros países europeus. Os tribunais portugueses continuam a tratar estes litígios como providências tutelares cíveis comuns, ao abrigo do artigo 67.º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, o que gera variações na aplicação prática e críticas de organismos internacionais, nomeadamente pelo risco de decisões lentas ou contraditórias.

A ausência de regras claras tem gerado críticas a nível nacional e internacional e torna urgente a intervenção do legislador português.

Esta lacuna legislativa deve ser encarada com seriedade: a ausência de um procedimento célere e uniforme compromete a eficácia do Regulamento e da Convenção e coloca em risco a proteção jurídica das crianças.

Justiça célere, mas com garantias

A Convenção da Haia prevê que os processos de regresso sejam decididos em seis semanas, prazo, infelizmente, muitas vezes ultrapassado em Portugal.

É essencial garantir que o processo, apesar de urgente, salvaguarde os direitos fundamentais das crianças e dos pais. A criança tem o direito de ser ouvida e de expressar a sua opinião, sempre que tiver idade e maturidade para tal. E os progenitores devem ver garantido o seu direito ao contraditório.

A justiça não pode ser apressada ao ponto de ignorar os princípios básicos de um processo participativo e equitativo.

Uma justiça demasiado lenta perde eficácia; uma justiça apressada e surda às partes perde legitimidade. O equilíbrio é exigente — mas indispensável.

Conclusão: entre o afeto e a legalidade

O que para muitos é uma simples viagem de verão, para outros pode tornar-se um litígio internacional com impacto duradouro.

Sobretudo os pais em processo de separação devem planear com antecedência, comunicar entre si partilhando todas as informações necessárias relativas à viagem que se pretende fazer – itinerário, contactos, datas de ida e de regresso, é importante para construir confiança entre ambos.

Caso essa comunicação seja difícil, aconselha-se que sejam definidos alguns limites em sede de acordo ou decisão de regulação do exercício das responsabilidades parentais – como por exemplo prever duração máxima de viagens sem autorização, lista de países permitidos (ex.: Espaço Schengen, Estados da Convenção).

Em caso de tensão, ou caso o risco de saída sem consentimento seja real, qualquer progenitor pode sempre apresentar, por telefone, email e/ou fax, à autoridade responsável pelo controlo de fronteiras um pedido de oposição à saída para o estrangeiro.

Como em tantas matérias de direito de família, a prevenção é o melhor remédio. Um simples email entre pais, acordos claros sobre datas e partilha de itinerários podem evitar litígios futuros. E se o objetivo é mudar de país com a criança, não há atalhos: é preciso negociar, formalizar e, se necessário, pedir ao juiz para dizer a última palavra.

Entre a leveza de uma viagem de férias e a gravidade de um rapto internacional vai um abismo que não deve ser ignorado.

O rapto internacional de crianças é um fenómeno que cresce com a mobilidade global.

Resolvê-lo exige cooperação internacional eficaz, legislação clara e sensibilidade humana.

Acima de tudo, exige que nunca percamos de vista quem está no centro de tudo isto: a criança.

A sua estabilidade, bem-estar e direito a manter laços com ambos os progenitores devem ser protegidos — sempre.

Falta agora garantir que o sistema funcione de forma eficaz, célere e sensível à realidade de cada família.

Porque nenhuma viagem vale a ruptura emocional de uma criança.

E nenhum conflito justifica o afastamento forçado de um dos pais.