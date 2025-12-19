Leio e nem quero acreditar na notícia de 6ª feira, dia 12, do Jornal Eco com o título “Esta sexta-feira teremos a decisão positiva sobre a revisão do PRR” (entretanto já temos a confirmação que foi mesmo positiva). O rol de mentiras é tanto que custa a acreditar. E assim se engana o povo, se disfarça a incompetência e se branqueiam dois Governos (PS e PSD). Passo a explicar:

Fernando Alfaiate, Presidente da Recuperar Portugal, afirma que “Na rede nacional de cuidados continuados e paliativos tínhamos 7.400 lugares e passamos a ter cerca de 9.600 lugares intervencionados. Houve um ajustamento relacionado não só com a manutenção de novos lugares – 3.850 novos lugares – mas a intervenção em 180 entidades que, se não fosse feita essa intervenção de requalificação e de adaptação, teriam fechado”.

Comecemos por partes:

a) “Tínhamos 7.400 lugares e passámos a ter 9.600 lugares intervencionados” em cuidados continuados. Está a referir-se a quê? Evolução das camas ao longo dos anos na RNCCI? Ainda antes da pandemia e de haver PRR? Seria interessante que os jornalistas lhe perguntassem. Eu, que trabalho nesta área há anos, não faço ideia do que está a referir-se (emoji de encolher os ombros).

b) “Houve um ajustamento… 3.850 novos lugares”. Que novos lugares são estes? A meta do PRR, quando desenhado pelo Governo PS, era de 5.500 novos lugares. Por culpa dos sucessivos atrasos dos Governos PS e PSD, a que se soma uma enorme incompetência de ambos, dois terços destas 5.500 camas perderam-se. O Governo actual assume que perde 137,5 milhões de euros e na prática avançaram com um pouco menos de 2.000 novas camas, sendo que aproximadamente 90% destas são nas regiões do Norte e Centro. Lisboa e Vale do Tejo, a região mais necessitada, avançaram apenas algumas dezenas. Mais uma vez, os jornalistas que perguntem isto ao Governo, se bem que desconfio que a resposta seja elaborada com mais mentiras.

c) “…mas a intervenção em 180 entidades que, se não fosse feita essa intervenção de requalificação e de adaptação, teriam fechado”. Confesso que esta é a mentira que tem mais “piada” em analisar. No dia 28 do mês passado, o Governo lançou o aviso 26/C01-i02/2025, uma tentativa desesperada de gastar verbas do PRR. O aviso permite às atuais Unidades candidatarem-se a pequenas obras, compras de torradeiras, micro-ondas e alguma mobília. Ainda nem sequer houve candidaturas e já o Sr. diz que vão ser feitas intervenções em 180 Unidades. Pois olhe, a minha faz parte dessas 180 e eu não me vou candidatar. Sabe porquê? Porque a contrapartida de receber alguns milhares de euros a fundo perdido é obrigar-me a ficar preso à RNCCI durante 20 anos e isso eu não quero ficar a troco de migalhas. Eu e a maioria, pelo que será mais um fiasco do PRR. Prova disso: já prolongaram o prazo e andam atrás das Unidades para que se candidatem. E também não me quero candidatar porque já percebi que também não vamos a lado nenhum com este Governo e estou a pensar seriamente em encerrar a única unidade de cuidados continuados que tenho (já encerrei uma em 2021) pois é impossível que os nossos custos continuem a subir imenso (sobretudo com salários por imposição do Governo) mas depois o mesmo Governo não me paga mais para suportar os custos que me inflige. É uma equação impossível (matemática básica do 1º ciclo…), todas as unidades do País estão nesta situação de grave subfinanciamento e a Rede de Cuidados Continuados irá toda colapsar e com isso o SNS.

Quanto à afirmação as Unidades teriam fechado sem estas intervenções do PRR, pergunto: então, mas se não pintássemos umas paredes, trocássemos uns armários e as torradeiras nós iríamos fechar? 180 unidades da Rede iriam fechar se não houvesse PRR? Confesso que nem sei que dizer, estou sem palavras tal é a mentira, o disparate e o desplante da afirmação (não vou dizer alucinação… ora bolas já disse…). Por aqui se vê que o PRR esteve sempre bem orientado desde o início…

d) Por fim afirma: “Uma outra notícia que aparece relativamente à redução da ambição no campo da saúde, por exemplo, também não se verificou”, ao que a jornalista pergunta: Não? E que responde: “Se estivéssemos apenas a apoiar novos lugares, no cômputo geral, perderíamos lugares aptos a receber doentes nessa rede nacional de cuidados, que tem parcerias com privados para a sua manutenção. De frisar que, no sexto pedido de pagamento, na vertente domiciliária desta rede de cuidados, tínhamos já cumprido também uma meta importante. Às vezes fala-se só nas más notícias. As notícias que têm saído sobre esta vertente da rede de cuidados continuados, não são, de facto, correspondentes àquilo que é o ajustamento, porque temos um aumento de ambição para o número de lugares.”

A ver se percebi bem. A desculpa para a falha monumental de executar a construção das novas camas em cuidados continuados é que se o Governo não reduzisse o número de camas a construir e aplicasse esse dinheiro nas pinturas, troca de torradeiras e afins, a Rede iria perder as camas já existentes?

Ah e claro convém sempre reforçar “que as notícias que têm saído sobre cuidados continuados não são correspondentes…” e agora acrescento eu: não são correspondentes às mentiras que a malta (os governantes) tentam enfiar aos cidadãos, e estes tipos (nós) só sabem mandar verdades para a comunicação social e estragam-nos o esquema todo.

Estamos conversados…