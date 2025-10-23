O ano lectivo começou há um mês e as crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais estão sem qualquer apoio técnico nas escolas (Psicologia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, etc).

Este trabalho fundamental para o desenvolvimento destas crianças e jovens, é prestado pelas entidades sem fins lucrativos (IPSS), a quem os Governos delegaram esta tarefa pagando umas esmolas para o efeito.

Sucede que este ano lectivo o Ministério da Educação ainda não deu qualquer orientação para que este trabalho se inicie. Os profissionais destas IPSS fazem o que podem, reúnem com os agrupamentos e vão preparando o início do trabalho, mas sem saber se haverá trabalho ou se irão para o desemprego. Entretanto, as IPSS estão a pagar-lhes os salários de Setembro, de Outubro… Se não for para continuar, as IPSS terão um prejuízo brutal, não só no pagamento dos salários, mas também nas indemnizações a pagar aos profissionais por extinção do posto de trabalho, isto porque confiaram no Governo. Em acréscimo, o tempo vai passando e as crianças e jovens veem o seu apoio adiado por meses.

É assim que os Governos tratam estas crianças e jovens, estes profissionais, e as IPSS. Discriminação e total falta de respeito. Os governos do PS já tinham feito algo de semelhante em anos lectivos anteriores e com este Governo não só se mantém como ainda se agravam estes prazos. Inqualificável.

Imagine agora o caro(a) leitor que é Professor e que eu sou Psicólogo. Ambos trabalhamos lado a lado há vários anos na escola pública. O leitor dá aulas e eu tenho sessões de psicologia individuais com vários alunos. O leitor é funcionário público. Eu sou funcionário de uma IPSS. O leitor teve aumentos salariais nos últimos 9 anos, acrescidos de mais um aumento de salário extra por força da contagem de tempo de serviço e progressão da carreira que o governo PSD/CDS resolveu por ter chegado a acordo com os sindicatos dos professores. Eu, há 9 anos que não tenho aumento salarial. O nosso patrão é o mesmo. O que acha disto? Democracia?

Há 9 anos que Governos PS e PSD/CDS pagam o mesmo valor às IPSS (as tais esmolas) para que estas contratem profissionais para as escolas. Entretanto nestes 9 anos estes Governos impuseram o aumento do salário mínimo e por arrasto o aumento dos outros salários e também aumentaram generosamente os salários dos funcionários públicos. Mas para os salários dos profissionais das IPSS o valor é igual ao de há 9 anos. Discriminação e total falta de respeito.

E depois estes Governos vêm com a conversa de que é necessário melhorar os salários dos jovens para que estes não emigrem. É de uma enorme falta de vergonha este tipo de afirmações quando são exatamente os Governos os principais culpados desta situação, sendo este exemplo que escrevo flagrante.

Mas o mesmo acontece com os cuidados continuados com anos a fio de preços congelados ou aumentos ridículos… E o mesmo sucede com o sector social em geral.

Para os profissionais das IPSS que trabalham nestes 3 sectores (social/saúde/educação) salários miseráveis, mas para os funcionários públicos salários generosos. Depois admiram-se com a emigração dos jovens licenciados e por o país ficar sem os profissionais que precisa. Trocamos qualificação por mão de obra não qualificada. Trocamos portugueses por emigrantes, em que grande parte nem a nossa cultura e valores partilham.

Que futuro é que isto nos trará? Assim, como é que o país sai desta pobreza?