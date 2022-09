Começou. O quê? O vai vem dos automóveis em torno das escolas. Todos os dias milhares de crianças saem do habitáculo automóvel para o habitáculo escola para depois regressarem ao habitáculo casa, sendo que no habitáculo casa há ainda que ter em conta esse habitáculo dos habitáculos que é o quarto. Resumindo, ao longo do dia eles passam de um interior para outro. São as chamadas crianças de interior. São as crianças do nosso tempo.

Os espaços públicos, como as ruas, ou abertos, como o campo, causam-lhes insegurança. Têm menos autonomia que aquela que os seus pais experimentavam na mesma idade.

Um dos sinais desta mudança é o desaparecimento das crianças da rua. Nas ruas de muitas das nossas cidades vêem-se adultos, velhos, jovens. Crianças é que é mais difícil. Com forte probabilidade veremos mais cães a serem passeados do que crianças a passear.

Isto acontece porquê? Os franceses em artigos e livros invariavelmente ilustrados com fotos a preto e branco de crianças dos anos 50, 60 e 70 a brincar e andar na rua sozinhas, perguntam “Para onde foram as crianças?” Para o interior. Para o interior das casas. Para o interior das escolas. Para o interior dos ateliers.

