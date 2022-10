1 Imagine que três pessoas vão numa bicicleta de três lugares, pedalando muito depressa num planalto e a certa altura dois vislumbram um abismo mesmo em frente e começam a travar. Conseguirão evitar a queda e a morte certa? Esta é uma imagem imperfeita da crise climática que vivemos. É um fenómeno global, que não depende do esforço de cada um para a evitar. Há quem a veja claramente e há quem tenha dúvidas e o desfecho é, de momento, incerto. Porém, para os que têm dúvidas ainda agora as Nações Unidas publicaram o Emmissions Gap Report 2022 em que uma das mensagens principais é que o progresso na descarbonização das economias e sociedades tem sido lamentavelmente baixo desde a cimeira de Glasgow (COP26) o que, a continuar, deixará o mundo muito acima dos objetivos do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a um máximo de 2ºC e preferencialmente de apenas 1,5ºC. Para se atingir tal desiderato é necessário que nos próximos oito anos se reduza a emissão de gases com efeitos de estufa (GEE) a níveis sem precedentes.

A dificuldade está em que travar (reduzir as emissões) resulta de decisões políticas tomadas de forma individual por cada um dos Estados. Os atores da crise climática, que pode descambar em tragédia, são todos os países do planeta. Aqui vou sobrevoar apenas as escolhas políticas em três territórios.

2Brasil. Hoje os brasileiros vão a votos escolher o seu próximo presidente. O Brasil tem no seu território, e estendendo-se para os países vizinhos, um dos maiores pulmões do planeta, grande responsável pela remoção de carbono: a floresta da amazónia. Neste primeiro semestre de 2022, provavelmente antecipando a incerteza do que poderá representar um novo inquilino no Palácio do Planalto, a desflorestação da amazónia atingiu níveis recorde de acordo com dados de satélite de uma organização governamental citada pela CNBC. Se é certo que nenhum dos candidatos é um ecologista ou um ambientalista, é de registar que Marina Silva, ambientalista e que foi ministra do ambiente de Lula, rompendo depois com o PT, deu o seu apoio a Lula, não sem exigir deste compromissos em relação à questão climática. A decisão democrática dos brasileiros terá obvias consequências na capacidade de resposta à crise climática.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.