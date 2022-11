“Talvez ele cuide de mim quando eu for mais velha” é uma frase que vou escutando com frequência em alguns pais de adolescentes. Reconheço que o “talvez” me incomoda. Mas só a dúvida de que esse cuidar possa não acontecer me deixa boquiaberto.

Ao mesmo tempo, já escutei de muitos filhos, adolescentes e mais crescidos, que deixarem os pais num lar e nunca mais os irem ver parece ser uma hipótese de se “vingarem” dos pais que têm. Alguns ousam dizer-lhes isso. Dir-se-á que pode ser uma fúria do momento. Eu acho que sim. Mas só a ousadia de isto se afirmar me preocupa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.