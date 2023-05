Os Europeus projetam, já desde a década de 1950, a construção de um exército comum para defender as fronteiras do continente. Passados quase 70 anos desde o chumbo do Plano Pleven para a criação de uma Comunidade Europeia de Defesa, em 1954, na Assembleia Nacional Francesa, surge na Ucrânia um exército armado por Europeus e Americanos, com experiência de combate e competência para resistir à ofensiva de Inverno da Rússia. É este o exército europeu por que tanto esperámos?

Durante a Guerra Fria a NATO dominou a arquitetura de segurança europeia. O mundo bipolar não deu hipótese aos sonhos franceses de autonomizar a Europa do guarda chuva nuclear americano e criar uma Europe puissance. O confronto bipolar permitiu o desenvolvimento de um mercado comum altamente integrado, mas no campo militar e de política externa a Europa ficou imóvel.

Depois da desintegração da União Soviética, a Europa evoluiu para uma situação paradoxal. Por um lado, desenvolveram-se políticas e instituições de coordenação da política externa e de defesa no contexto da União Europeia. Por outro, os três principais países, a França, a Grã-Bretanha e a Alemanha permaneceram fundamentalmente em desacordo em relação ao desenvolvimento das capacidades militares conjuntas.

