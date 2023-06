Enquanto se debatem os termos da paz, o Presidente Biden e outros líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte preparam a Cimeira de Vilnius, na Lituânia, em Julho, onde a adesão da Ucrânia será o principal ponto de negociação. Zelensky participará na cimeira, onde se espera que a aliança crie um novo órgão, o Conselho da NATO para a Ucrânia.

O consenso acerca da adesão é ainda inexistente. O que se debate neste momento é a criação de uma série de garantias de segurança asseguradas pelos Estados Unidos, o Reino Unido a França e a Alemanha. Estas são providenciadas bilateralmente, mas enquadradas na Aliança Atlântica.

Henry Kissinger, em entrevista ao Wall Street Journal na semana passada, a propósito do seu 100º aniversário, tomou uma posição clara, afirmando o seu apoio à entrada da Ucrânia na NATO. “Estou na posição irónica de ter estado sozinho quando me opus à adesão (em 2008) e de estar quase sozinho quando defendo a adesão à NATO (hoje).” Kissinger não elaborou excessivamente sobre as razões do seu apoio à entrada da Ucrânia na NATO, mas foi claro que considera que apenas esta garantia de segurança é suficiente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.