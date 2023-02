Foi notícia, nesta última semana, que irá nascer o primeiro bebé português concebido após a morte do pai. É, sem dúvida, um assombro da técnica e da medicina. E faz, por si só, um “rasgão” nos limites com que todos fomos convivendo com as fronteiras entre a vida e a morte.

É, por outro lado, comovente, em função da morte do pai – que activamente terá contribuído com a sua decisão e com material genético para “aquele” embrião – que haja uma mãe que, evocando todo o seu amor por aquele homem, não só clame por este direto, como lute por ele e, finalmente, esteja à beira de ter nos seus braços o filho com que aqueles dois pais terão sonhado.

Se, “em circunstâncias normais”, termos no colo um bebé, acabado de nascer, será dos momentos mais inacreditáveis na vida – que não só nos dão motivos para perceber que o melhor dos nossos melhores sonhos é muito pouco para todo o arrebatamento que um recém-nascido “real” traz, a ponto de nos fazer sentir, simultaneamente, “Deus” e a mais desmedida humildade – diante desta brutal experiência de maravilhamento, após um percurso de anos, a “ressurreição” que este bebé representará transcende tudo o que se possa ter conseguido imaginado para ele.

Mas, por outro lado, nem sempre uma decisão como esta será tão luminosa assim. Haverá, seguramente, circunstâncias em que um bebé nascido em resultado destas contingências pode, também, traduzir uma espécie de “fuga para a frente. De “negação da perda”. E, a ser assim, a sua dimensão redentora pode “esbarrar” numa dor depressiva que ele não só não consiga amenizar como ela poderá comprometer partes significativas do seu desenvolvimento, que se acentuem com o tempo. Ou, noutras situações, mais movediças, esse peso acrescido, que poderá vir a ser colocado sobre ele, pode trazer demasiado “ruído” às expectativas que sobre um bebé se coloquem. Fazendo com que uma mãe que depositou nele uma espécie de “grito de triunfo” sobre os limites da morte reaja e o “penalize” e “responsabilize” pelo seu “falhanço”.

