Ainda me lembro de no final dos anos 70 e início dos anos 80, muitos Professores serem contra o uso das calculadoras científicas, para os alunos obterem os valores dos logaritmos.

Atualmente alguns dos meus colegas docentes, são adversos ao uso de ferramentas de IA, como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot e outras, por parte dos seus estudantes.

Recentemente e com a ajuda dos meus formandos, recorri à IA para ajudar a resolver problemas de Matemática e o resultado tem sido fascinante!

De fato, os alunos na sua grande maioria não entendem as soluções apresentadas pela IA nos seus telemóveis… em particular quando lhes peço para ir ao quadro explicar a resolução do exercício.

Ora, aqui está, a grande diferença no Mestre para motivar os seus discípulos.

Frequentemente a IA não detalha os passos todos da resolução dos problemas e aborda matérias que o aluno desconhece.

Compete então ao Professor explicar, na sua melhor maneira, a respetiva resolução do exercício.

O resultado tem sido uma melhor captação da atenção dos estudantes, para este novo método de ensino, que eles já se aperceberam, que não é infalível e necessita da supervisão humana.

Noutra disciplina que leciono, de projeto de instalações elétricas, a IA não está ainda adaptada às normas e simbologia Portuguesa e o resultado é desastroso. Mas creio que num futuro próximo, irá evoluir para suprimir estas atuais lacunas.

No entanto, a IA está a criar uma geração de pessoas ignorantes e preguiçosas, caso estas não queiram compreender o raciocínio dos resultados obtidos e aceitem sem verificar a informação que lhe foi disponibilizada.

Face ao exposto, recomendo aos meus alunos que se querem liderar na sua vida profissional futura, terão que fazer sempre um esforço para entender e questionar o que lhes é proposto e se aceitarem tudo sem pestanejar, serão sempre manipulados e explorados durante toda a sua vida !