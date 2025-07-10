Segundo Maria Escaja, deputada municipal do Bloco de Esquerda: “Um Imigrante tem que respeitar as nossas Leis, mas não é obrigado a absorver a nossa cultura. A cultura Portuguesa é uma grande M***da !”

Todos os nativos de um País se ofendem quando um estrangeiro critica a sua Pátria e muito mais ainda quando este adota um comportamento que choca com a nossa educação.

Eu não acredito que existam Povos alegadamente superiores por serem mais educados e respeitadores das Leis. Por exemplo um cidadão suíço que quer remodelar uma casa em Portugal, age como muitos Portugueses, que usam os estratagemas habituais, como: recorrer a um arquiteto que sabe olear os funcionários para acelerar o licenciamento camarário; contrata um subempreiteiro que não possui um alvará e que não cumpre todos os regulamentos; não verifica se os trabalhadores da obra têm seguro de acidentes de trabalho; não valoriza se o eletricista está credenciado pela DGEG. Em suma faz tudo ao contrário do que faria na Suíça.

E porquê ? Por nós os Portugueses deixamos que assim seja…

Nos EUA, o limite máximo de velocidade é 112 km/h numa autoestrada e a maioria dos condutores cumpre esta imposição. Porquê ? Porque as multas são muito elevadas e o prémio de seguro, aumenta significativamente em função do número de infrações.

Em conclusão, as pessoas comportam-se bem ou mal, em função de existir ou não um castigo que lhe faça mossa !

Quanto a respeitar a cultura. Quando visitamos um País Muçulmano, se não queremos ter problemas, temos que agir segundo as normas deles, tais como: não comer em público durante o Ramadão; tirar os sapatos quando entra numa mesquita; não beber álcool e não olhar descaradamente para as mulheres. Que pensaria a Maria Escaja desta cultura?

Em Roma sê Romano !

Na cultura de negócios asiática, o ato de mentir não é considerado uma prática incorreta, desde que se obtenha uma vantagem.

Nós os Portugueses, não realizamos transações comerciais, quando sabemos que a outra parte nos está a mentir, mesmo que não infrinja a Lei.

Sei de estrangeiros que vêm estabelecer-se em Portugal e desanimam com a nossa burocracia e por isso desistem de investir no nosso País, mas outros preferem contornar estes obstáculos com a mentalidade que o dinheiro tudo compra…

Todos são bons imigrantes quando trazem um excelente contributo para Portugal, mas têm sempre que cumprir as nossas leis e respeitar a nossa cultura. Quando os Portugueses emigram eles só tem sucesso, quando se adaptam à cultura local desse País e essa atitude facilita-lhes uma integração sem problemas.