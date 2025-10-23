Não sei se é por ter mais anos de vida e isso nos deixar mais saudosos daquilo que vivemos, mas dei comigo a pensar que, à medida que partem as pessoas que eram referências da nossa sociedade, tem-se tornado difícil substituí-las naquilo que elas representaram e na dimensão da referência que elas eram.

E isto tem-se passado na política, nas empresas, nos pensadores, e naqueles que nos habituámos a ver como os senadores do nosso país.

Esta semana partiu Francisco Pinto Balsemão, uma referência da democracia, do jornalismo, da liberdade de imprensa e coragem empresarial.

E fiquei a pensar, quem é hoje a nossa referência de empresário da imprensa que possa ser considerado como promotor desses ideais, como motivador dessa missão tão importante para a democracia e para a vida da sociedade.

Haverá seguramente novos empresários que têm investido no sector, mas referência, neste momento não há.

O mesmo podemos encontrar quando comparamos os políticos que lideraram os partidos no início da nossa democracia e as novas lideranças que, com mérito e trabalho estão hoje na frente das alternativas, mas que poucas vezes conseguimos comparar em termos de peso quando procuramos referências políticas.

Também ao nível dos empresários, a partida de todos aqueles que nos habituámos a considerar como referência dificilmente foram substituídos ao longo dos anos.

Senadores da nossa democracia novos, haverá muito poucos e nunca com a dimensão que atribuíamos àqueles que nos deixaram.

É claro que as circunstâncias em que se foram afirmando aqueles que nos serviram de exemplo e referência também justifica a dimensão que lhes fomos atribuindo, mas eu acredito que, a par dessas circunstâncias, foi também o conteúdo das suas vidas que os transformou naquilo que representaram.

As convicções de valores e de princípios, a crença no bem comum, a convicção de que a sua posição lhes aportava responsabilidades sociais e de que quem tem mais poder e riqueza tem também mais responsabilidade, ainda que como todas as pessoas, tivessem defeitos e falhas, dava-lhes uma dimensão que é essencial a criação de exemplos que devemos seguir para fazer crescer uma sociedade melhor.

A excessiva preocupação individualista de cada um de nós acabou por nos tornar em pessoas menores, que não olham o todo, que não se respeitam verdadeiramente como pessoas, e que nunca poderão ganhar essa dimensão de referência de que tanto necessitamos.

Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Cunhal, com todos os defeitos que lhes conhecemos, são figuras de referência que dificilmente conseguimos reproduzir nos dias de hoje.

Soares dos Santos, Belmiro de Azevedo, Jorge e José Manuel de Mello, Rui Nabeiro, António Champalimaud, Jorge Jardim Gonçalves, entre muitos outros, são nomes que hoje teríamos dificuldade em conseguir substituir com a mesma dimensão.

António Barreto, Adriano Moreira, Ernâni Lopes, Natália Correia, Vera Lagoa, João Salgueiro, Manuel Alegre, entre muitos, muitos outros, muito dificilmente teremos capacidade de encontrar uma tal quantidade de nomes nos dias mais correntes.

Todos estes encheriam, por si só, uma sala de conferências de enorme dimensão.

Hoje poucas seriam as alternativas para o fazer.

E não é porque as pessoas sejam menos capazes, ou menos preparadas, é, acima de tudo pelo egoísmo que se instalou nas nossas vidas, que nos leva a fazer tudo tendo sempre em primeira consideração o nosso benefício individual.

Pois, todos estes que aqui refiro e muitos outros que como eles se tornaram tão importantes ao nosso desenvolvimento e que tinham defeitos como todos nós, tiveram a capacidade de levar a sua vida tendo em consideração a sociedade, a responsabilidade perante os outros, e principalmente a coragem de não viver só para si mesmos.

Um dia pedi a Francisco Pinto Balsemão, uma dedicatória no livro que tinha editado sobre a sua vida.

Escreveu algo muito simpático em que referia que me admirava.

Só mesmo um homem corajoso e grande poderia escrever isto de alguém que comparado com ele pouco tinha feito na sua vida, mas acredito que a sua admiração era apenas pelo facto de que eu acredito que não vivemos só para nós e que todos merecemos ajudar-nos uns aos outros.

Dele levo o exemplo das coisas boas que fez e espero um dia voltar a estar com ele para lhe ouvir todas as histórias que não chegou a contar.