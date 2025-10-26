Vivemos uma época paradoxal, nunca os jovens tiveram tanta liberdade, tanta informação e tantas oportunidades e, ao mesmo tempo, nunca pareceram tão perdidos. A geração que cresceu ligada a ecrãs, redes sociais e estímulos constantes é também aquela que mais se debate com ansiedade, solidão e falta de propósito. O problema não está apenas neles, mas sobretudo na forma como os adultos têm vindo a educá-los ou a deixar de o fazer.

Os pais de hoje carregam uma herança contraditória, pois cresceram sob regras rígidas, por isso, juraram ser diferentes. Querem ser pais próximos, amigos e compreensivos, contudo, entre o medo de repetir o passado e a pressa do presente, muitos acabaram por cair num extremo oposto, o da permissividade. Vivemos um tempo em que os limites se tornaram raros, as frustrações são evitadas e a autoridade parece uma palavra fora de moda.

Mas a ausência de limites não liberta, desorienta. Um jovem que nunca ouve um “não” cresce sem bússola, acha que pode ter tudo, mas não sabe lidar com o momento em que a vida diz o contrário. A frustração, inevitável em qualquer percurso humano, transforma-se em crise e é então que vemos adolescentes inteligentes, criativos e informados, mas emocionalmente frágeis, incapazes de gerir o próprio desconforto.

Não se trata de culpar os pais, mas de compreender o contexto. A vida moderna rouba tempo e energia, entre o trabalho, as contas e o cansaço, é tentador recorrer ao caminho mais fácil, deixar que o telemóvel distraia, que a escola eduque, que o mundo ensine. Mas educar exige presença e presença não é apenas estar fisicamente, é estar atento, é ouvir e é acompanhar sem invadir.

É urgente recuperar o equilíbrio, a autoridade não precisa de ser autoritarismo, pode ser firmeza com empatia. O diálogo é essencial, mas não substitui a orientação, os jovens precisam de saber que há regras, consequências e, sobretudo, razões por trás delas. Precisam de perceber que o amor também sabe dizer “basta”.

Apesar dos desafios, esta geração tem um potencial extraordinário, são jovens que se preocupam com o ambiente, com a igualdade, com as injustiças sociais e questionam o que os adultos muitas vezes aceitam sem pensar. Têm um olhar crítico e uma energia transformadora, o nosso papel é ajudá-los a canalizar essa força, a construir sentido num mundo que lhes diz que tudo é imediato, descartável e substituível.

Para isso, é preciso ensinar-lhes o significado de paciência, resiliência e empatia, e mostrar-lhes que o valor não está no número de “likes”, mas na capacidade de ser autêntico. Que o sucesso não é ausência de falhas, mas a coragem de tentar outra vez e que o respeito começa em casa, mas deve estender-se ao outro, à diferença e à comunidade.

O futuro dos nossos jovens depende menos das tecnologias dominantes e mais dos valores que lhes transmitimos, não precisamos de voltar aos castigos severos nem de perpetuar silêncios, mas de reencontrar o ponto de equilíbrio entre o afeto e a autoridade. Educar é um ato de amor, mas um amor que exige coragem. Coragem para impor limites, para frustrar quando necessário, para orientar com firmeza e ternura.

Se quisermos uma geração capaz de enfrentar o mundo com maturidade e esperança, teremos de lhes ensinar que dizer “não” também é uma forma de amar e cuidar.