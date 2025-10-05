A ascensão de Guilherme V ao trono do Luxemburgo representa não apenas a continuidade de uma monarquia constitucional exemplar no coração da Europa, mas também a afirmação de uma ligação profunda com Portugal. Descendente directo da Casa de Bragança, o jovem soberano simboliza os vínculos históricos e humanos que unem os dois países, num momento que convida à reflexão sobre tradição, democracia e futuro europeu.

A sucessão no Grão-Ducado do Luxemburgo, recentemente consumada com a subida ao trono de Sua Alteza Real o Grão-Duque Guilherme V, constitui um acontecimento de rara importância política e simbólica no centro da Europa. Não se trata apenas da substituição do titular no vértice da hierarquia do Estado luxemburguês, mas de um episódio que, pela teia de laços históricos e dinásticos que envolve a Casa de Nassau-Weilburg e a Casa Real de Bragança, toca de modo particular o povo português, em especial a numerosa comunidade residente naquele país.

A independência do Luxemburgo, proclamada no século XIX após as convulsões napoleónicas e os rearranjos territoriais do Congresso de Viena, foi desde cedo um caso paradigmático de equilíbrio diplomático e de construção identitária. Com pouco mais de 2.600 km² e cerca de 670 mil habitantes, o país soube afirmar-se, apesar da sua reduzida dimensão, como um Estado soberano respeitado, defensor da neutralidade e da democracia. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse equilíbrio foi dramaticamente posto à prova. A invasão alemã de 1940 obrigou a Grã-Duquesa Carlota ao exílio em Portugal e posteriormente no Reino Unido, de onde desempenhou um papel activo na resistência moral contra a ocupação nazi. A voz firme da soberana, transmitida pela rádio, galvanizou o seu povo e reforçou a legitimidade da monarquia luxemburguesa como pilar da unidade nacional. O regresso triunfal da família grã-ducal, após a libertação, consolidou a figura da Coroa como símbolo de continuidade e de resiliência.

No Luxemburgo, o regime constitucional confere ao Grão-Duque o estatuto de Chefe de Estado, com funções essencialmente representativas e moderadoras. A separação de poderes é nítida: o governo é exercido pelo executivo em estreita articulação com o Parlamento, cabendo à Coroa um papel de árbitro imparcial e de guardião da estabilidade institucional. Esta combinação de tradição monárquica e prática democrática tem sido frequentemente apontada como um modelo de equilíbrio político numa Europa tantas vezes assolada por crises de governabilidade. O reinado de João, entre 1964 e 2000, e o de Henrique, de 2000 a 2025, foram marcados por prosperidade, por abertura internacional e pelo reforço da imagem do Luxemburgo como centro financeiro e diplomático. Agora, com Guilherme V, inicia-se uma nova etapa, na qual a juventude e a preparação académica do soberano se cruzam com os desafios contemporâneos da globalização, da transição energética e da coesão social.

Apesar da sua pequena dimensão, o Luxemburgo é hoje um dos países mais ricos do mundo em termos de produto interno bruto per capita, superando largamente a média europeia. O sector financeiro, a inovação tecnológica e a boa governação permitiram alcançar níveis de bem-estar invejáveis. Contudo, esta prosperidade foi igualmente possível graças à integração de sucessivas vagas de imigração, entre as quais a portuguesa ocupa lugar de destaque. Actualmente, cerca de 100 mil portugueses residem no Luxemburgo, constituindo a maior comunidade estrangeira e contribuindo decisivamente para o desenvolvimento económico e social do país. Os laços humanos entre Lisboa e o Luxemburgo são, pois, uma realidade palpável, marcada por histórias de trabalho, de adaptação e de mobilidade social.

Mais profundo e menos conhecido do grande público é o vínculo dinástico que une a Família Grão-Ducal à Sereníssima Casa de Bragança. Este laço tem origem directa nas três filhas do Rei D. Miguel I de Portugal, exilado após as lutas liberais. A Infanta Maria Ana casou com o Grão-Duque Guilherme IV e exerceu a regência, tornando-se mãe da Grã-Duquesa Carlota. A Infanta Antónia, Duquesa de Parma, foi mãe do Príncipe Félix, que viria a ser consorte da mesma Grã-Duquesa Carlota. Por sua vez, a Infanta Maria José tornou-se mãe da Rainha Isabel da Bélgica e avó da Grã-Duquesa Josefina Carlota, consorte do Grão

Duque João. Deste modo, o actual Grão-Duque Guilherme V é herdeiro não apenas da tradição luxemburguesa, mas também de sangue português, sendo descendente directo da Casa de Bragança. Esse facto singular reforça as pontes históricas e afectivas entre Portugal e o Luxemburgo, que se estendem desde os exílios oitocentistas até às comunidades migrantes contemporâneas.

Cabe ainda sublinhar a relação pessoal e institucional entre a família Grão-Ducal e Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, chefe da Casa Real Portuguesa. A afinidade familiar constitui um património simbólico de grande valor, susceptível de servir de plataforma para o aprofundamento das relações bilaterais, culturais e diplomáticas.

A subida ao trono de Guilherme V pode, assim, ser lida como um sinal de esperança e de continuidade para a Europa. Num tempo em que tantas nações enfrentam polarizações e incertezas, o Luxemburgo demonstra como uma monarquia constitucional pode contribuir para a estabilidade política e para a integração social, sem abdicar de valores democráticos. Para Portugal, país que conhece bem as virtudes e as dificuldades da sua própria história monárquica e republicana, este é igualmente um momento de reflexão. O exemplo luxemburguês mostra que a tradição e a modernidade não se excluem; antes se podem

reforçar mutuamente, quando sustentadas por instituições sólidas, por dirigentes preparados e por uma cidadania activa. Em Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, Portugal possui igualmente uma figura que, pela sua preparação, pelo seu sentido de missão e pela sua legitimidade histórica, se encontra apta a servir de ponte entre o passado, o presente e o futuro. Não se trata de reeditar nostalgias, mas de repensar, à luz da experiência europeia, qual o papel que a herança cultural e dinástica pode ainda desempenhar no fortalecimento da identidade nacional e na projecção externa do país.

O Luxemburgo prova que não são os quilómetros quadrados nem o número de habitantes que ditam a relevância de um Estado. São a coesão interna, a clareza institucional e a consciência da própria história que conferem grandeza. A ascensão do jovem Grão-Duque Guilherme V, descendente de reis portugueses, é, pois, um acontecimento que transcende fronteiras: honra o passado, inspira o presente e oferece à Europa um modelo de estabilidade que tantos povos anseiam alcançar.