A ascensão de Guilherme V ao trono do Luxemburgo representa não apenas a continuidade  de uma monarquia constitucional exemplar no coração da Europa, mas também a  afirmação de uma ligação profunda com Portugal. Descendente directo da Casa de  Bragança, o jovem soberano simboliza os vínculos históricos e humanos que unem os dois  países, num momento que convida à reflexão sobre tradição, democracia e futuro europeu.

A sucessão no Grão-Ducado do Luxemburgo, recentemente consumada com a subida ao  trono de Sua Alteza Real o Grão-Duque Guilherme V, constitui um acontecimento de rara  importância política e simbólica no centro da Europa. Não se trata apenas da substituição  do titular no vértice da hierarquia do Estado luxemburguês, mas de um episódio que, pela  teia de laços históricos e dinásticos que envolve a Casa de Nassau-Weilburg e a Casa Real  de Bragança, toca de modo particular o povo português, em especial a numerosa  comunidade residente naquele país.

A independência do Luxemburgo, proclamada no século XIX após as convulsões  napoleónicas e os rearranjos territoriais do Congresso de Viena, foi desde cedo um caso  paradigmático de equilíbrio diplomático e de construção identitária. Com pouco mais de  2.600 km² e cerca de 670 mil habitantes, o país soube afirmar-se, apesar da sua reduzida  dimensão, como um Estado soberano respeitado, defensor da neutralidade e da  democracia. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse equilíbrio foi dramaticamente posto  à prova. A invasão alemã de 1940 obrigou a Grã-Duquesa Carlota ao exílio em Portugal e  posteriormente no Reino Unido, de onde desempenhou um papel activo na resistência  moral contra a ocupação nazi. A voz firme da soberana, transmitida pela rádio, galvanizou o  seu povo e reforçou a legitimidade da monarquia luxemburguesa como pilar da unidade  nacional. O regresso triunfal da família grã-ducal, após a libertação, consolidou a figura da  Coroa como símbolo de continuidade e de resiliência.

No Luxemburgo, o regime constitucional confere ao Grão-Duque o estatuto de Chefe de  Estado, com funções essencialmente representativas e moderadoras. A separação de  poderes é nítida: o governo é exercido pelo executivo em estreita articulação com o  Parlamento, cabendo à Coroa um papel de árbitro imparcial e de guardião da estabilidade  institucional. Esta combinação de tradição monárquica e prática democrática tem sido  frequentemente apontada como um modelo de equilíbrio político numa Europa tantas  vezes assolada por crises de governabilidade. O reinado de João, entre 1964 e 2000, e o de  Henrique, de 2000 a 2025, foram marcados por prosperidade, por abertura internacional e  pelo reforço da imagem do Luxemburgo como centro financeiro e diplomático. Agora, com Guilherme V, inicia-se uma nova etapa, na qual a juventude e a preparação académica do  soberano se cruzam com os desafios contemporâneos da globalização, da transição  energética e da coesão social.

Apesar da sua pequena dimensão, o Luxemburgo é hoje um dos países mais ricos do mundo  em termos de produto interno bruto per capita, superando largamente a média europeia. O  sector financeiro, a inovação tecnológica e a boa governação permitiram alcançar níveis de  bem-estar invejáveis. Contudo, esta prosperidade foi igualmente possível graças à  integração de sucessivas vagas de imigração, entre as quais a portuguesa ocupa lugar de  destaque. Actualmente, cerca de 100 mil portugueses residem no Luxemburgo,  constituindo a maior comunidade estrangeira e contribuindo decisivamente para o  desenvolvimento económico e social do país. Os laços humanos entre Lisboa e o  Luxemburgo são, pois, uma realidade palpável, marcada por histórias de trabalho, de  adaptação e de mobilidade social.

Mais profundo e menos conhecido do grande público é o vínculo dinástico que une a Família  Grão-Ducal à Sereníssima Casa de Bragança. Este laço tem origem directa nas três filhas  do Rei D. Miguel I de Portugal, exilado após as lutas liberais. A Infanta Maria Ana casou com  o Grão-Duque Guilherme IV e exerceu a regência, tornando-se mãe da Grã-Duquesa  Carlota. A Infanta Antónia, Duquesa de Parma, foi mãe do Príncipe Félix, que viria a ser  consorte da mesma Grã-Duquesa Carlota. Por sua vez, a Infanta Maria José tornou-se mãe  da Rainha Isabel da Bélgica e avó da Grã-Duquesa Josefina Carlota, consorte do Grão

Duque João. Deste modo, o actual Grão-Duque Guilherme V é herdeiro não apenas da  tradição luxemburguesa, mas também de sangue português, sendo descendente directo da  Casa de Bragança. Esse facto singular reforça as pontes históricas e afectivas entre Portugal  e o Luxemburgo, que se estendem desde os exílios oitocentistas até às comunidades  migrantes contemporâneas.

Cabe ainda sublinhar a relação pessoal e institucional entre a família Grão-Ducal e Sua  Alteza Real o Senhor Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, chefe da Casa Real Portuguesa.  A afinidade familiar constitui um património simbólico de grande valor, susceptível de servir  de plataforma para o aprofundamento das relações bilaterais, culturais e diplomáticas.

A subida ao trono de Guilherme V pode, assim, ser lida como um sinal de esperança e de  continuidade para a Europa. Num tempo em que tantas nações enfrentam polarizações e  incertezas, o Luxemburgo demonstra como uma monarquia constitucional pode contribuir  para a estabilidade política e para a integração social, sem abdicar de valores democráticos.  Para Portugal, país que conhece bem as virtudes e as dificuldades da sua própria história  monárquica e republicana, este é igualmente um momento de reflexão. O exemplo  luxemburguês mostra que a tradição e a modernidade não se excluem; antes se podem

reforçar mutuamente, quando sustentadas por instituições sólidas, por dirigentes  preparados e por uma cidadania activa. Em Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, Portugal  possui igualmente uma figura que, pela sua preparação, pelo seu sentido de missão e pela  sua legitimidade histórica, se encontra apta a servir de ponte entre o passado, o presente e  o futuro. Não se trata de reeditar nostalgias, mas de repensar, à luz da experiência europeia,  qual o papel que a herança cultural e dinástica pode ainda desempenhar no fortalecimento  da identidade nacional e na projecção externa do país.

O Luxemburgo prova que não são os quilómetros quadrados nem o número de habitantes  que ditam a relevância de um Estado. São a coesão interna, a clareza institucional e a  consciência da própria história que conferem grandeza. A ascensão do jovem Grão-Duque  Guilherme V, descendente de reis portugueses, é, pois, um acontecimento que transcende  fronteiras: honra o passado, inspira o presente e oferece à Europa um modelo de  estabilidade que tantos povos anseiam alcançar.