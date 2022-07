Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 A má relação que os socialistas têm com a maioria absoluta nasce de dois momentos antagónicos. O primeiro tem a ver com a narrativa da “ditadura da maioria” ou do “poder absoluto” que o PS sempre atribuiu às maiorias de Cavaco Silva entre 1987 e 1995, tentando assim colocar segundo plano as profundas reformas que aquelas maiorias promoveram no país.

Já o segundo momento está relacionado com o próprio PS, através da maioria absoluta de José Sócrates. Esse, sim, um verdadeiro “poder absoluto” que tentou capturar todas as instâncias de escrutínio institucional, reduzindo às cinzas o sistema de freios e contra-freios, e tentando controlar (com bastante sucesso, refira-se) a comunicação social.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Twitter (@luisrosanews) e Facebook (luis.rosa.7393)