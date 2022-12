Escrevo estas palavras, sabendo que a esta hora decorrem as últimas cerimónias fúnebres e de homenagem ao Viktor Frankl Português, João Semedo ou Johnson para os amigos. Chamo-o assim, sem receio de ser mal interpretada, acreditando que em todos nós reside e no João Semedo em especial, a mesma força que habitou (ou floresceu) a pessoa Viktor Emil Frankl, Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Desmond Tutu e muitos mais (só para mencionar os que já partiram).

Podia começar por falar de João Semedo e da sua obra, mas não posso, pois não tive a sorte de privar com ele e existem tantos outros que o poderão fazer com grande propriedade. Podia falar de Viktor Frankl, famoso neurologista e psiquiatra vienense, mas de algum modo já o fiz nos meus dois últimos artigos .

Aquilo que me leva a afirmar que considero que o percurso de João Semedo reflete aquilo que Viktor Frankl sempre acreditou e fez com que muitos outros o seguissem nesta certeza, é que está ao nosso alcance encontrar o sentido das nossas vidas, ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas [1], independentemente da nossa biografia existencial. Para Frankl, em cada situação desesperante, existe sempre a possibilidade de nos transcendermos e nos posicionarmos perante cada momento da nossa vida, opondo-nos aos efeitos e sintomas que possamos vir experimentar, pois cada um de nós é convidado a comportar-se de forma livre e responsável em qualquer circunstância da vida. E creio que João Semedo, perante as adversidades e contextos experienciados, escolheu posicionar-se perante a vida, encontrando nela a motivação para se auto transcender.