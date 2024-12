1 Mantendo a tradição de sugerir anualmente livros para o Natal, defronto-me hoje com uma muito agradável dificuldade: tenho sobre a minha mesa de trabalho inúmeros livros de grande qualidade, ainda por cima, quase todos em Português.

Dizem-me que se diz por aí — numa coisa que chamam ‘redes sociais’ e que eu simplesmente ignoro — que o país atravessa inúmeras crises de grandes proporções. A avaliar pelos livros que estão a ser publicados entre nós, bem como pelo regular funcionamento das instituições democráticas, receio ter de recusar o dramatismo das chamadas ‘redes sociais’.

2 Começo naturalmente pela imponente fotobiografia de Mário Soares (Mário Soares: 100 Anos; Lisboa: Colégio Moderno/Tinta da China, 2024). Trata-se de um imponente volume de fotos de Alfredo Cunha e de Rui Ochoa, com textos de Clara Ferreira Alves, todos prestando justíssima homenagem a um gentleman que entre nós se opôs a dois ungentlemanly autoritarismos rivais: a ditadura saloia do dr. Salazar e a tentativa de ditadura saloia do dr. Cunhal.

3 Falando em gentlemen, tenho em seguida o incontornável livro de conversação de Fátima Campos Ferreira com Ramalho Eanes (Ramalho Eanes, Palavra que Conta, Porto Editora, 2024). Trata-se também de uma muito justa homenagem a um gentleman que nos libertou da ameaça comunista no 25 de Novembro, foi o primeiro Presidente da República eleito (e reeleito) após o 25 de Abril — e, sendo militar, tranquilamente encerrou a (saloia) hegemonia militar sobre a democracia pós-25 de Abril (a qual, já agora, espero não estar a querer ser saloiamente revisitada).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

4 Continuando a falar de gentlemen, tenho em seguida um livro a sugerir enfaticamente: Educação e Liberdade, de Eduardo Marçal Grilo, com Prefácio de Jaime Gama. São dois protagonistas cruciais da consolidação da democracia liberal entre nós e é um privilégio poder re-encontrá-los no mesmo livro.

5 Cabe-me agora falar de uma Lady, uma grande Lady, com efeito: Angela Merkel: Liberdade; Memórias 1954-2021 (Lisboa: Objectiva/Penguin, 2024). Trata-se de uma autobiografia da grande estadista alemã que foi Chanceler entre 2005 e 2021. Recensões do livro têm sido publicadas nas melhores revistas e jornais internacionais, designadamente na Economist de 30 de Novembro e no FT Weekend de 1 de Dezembro.

6 Alexei Navalny será seguramente um dos mais exemplares gentlemen das décadas recentes. Firme defensor da liberdade, perseguido e assassinado pela ditadura de Putin, deixa-nos neste livro um tocante testemunho de uma vida dedicada à defesa da liberdade sob a lei (Alexei Navalny, Patriota: Memórias, Lisboa: Ideias de Ler, 2024).

7 Um gentleman de quem celebrámos recentemente os 150 anos foi Winston Churchill — que simplesmente liderou a resistência ocidental contra as ditaduras (saloias, mas também simplesmente criminosas ) do nazi-fascismo e do comunismo. Um livro divertido deve ser bem-vindo: O Excêntrico Mr Churchill: Factos desconhecidos sobre o maior britânico de sempre; por Jacob F. Field, (Lisboa, Gradiva, 2024).

8 Votos de boas leituras, Feliz Natal e Bom Ano Novo. Conto estar de regresso a 6 de Janeiro.