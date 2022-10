Por volta da página 700 da monumental obra que é ‘2666’ de Roberto Bolaño, uma das muitas personagens que nos são apresentadas e que vivem as suas vidas através de uma escrita escorreita e elegantemente cruel, Azucena Esquivel Plata, deputada e jornalista na Cidade do México, a grande beleza da política mexicana, a herdeira de uma família antiga e em seu tempo prestigiada, conta a um jornalista da área da cultura, que convida para sua casa às tantas da madrugada, que em determinada altura da sua vida decidiu afastar-se da esquerda inútil, da esquerda que protesta e se juntou ao PRI, ao partido que na época há décadas governava e dominava o México, decisão que tomou cansada que estava de ser impedida de contribuir para o bem do país, e também porque julgou que podia melhorar as coisas se se inserisse dentro do poder, que a melhor forma de conseguir melhores escolas, melhores hospitais, melhores estradas, em suma, a única forma de lutar por um país melhor, seria através do sistema, por muito viciado que o sistema fosse, mudá-lo por dentro, infiltrar-se no poder instituído, seguir as regras do jogo e depois alterá-las. Claro que se enganou, como a própria o reconhece, e confessa, nessa conversa. Há um momento em que Azucena descreve o México, uma descrição incrível como a própria afirma quando diz que no México os erros “perdem o seu significado quando são cometidos dentro”. Dentro do sistema, “Os erros deixam de ser erros. Os erros, as cabeçadas na parede, convertem-se em virtudes políticas, em contingências políticas, em presença política, em pontos mediáticos a nosso favor. Estar e errar é, à hora da verdade, que são todas as horas (…), uma atitude tão congrutente como agachar-se e esperar.”

‘2666’ terá sido escrito na viragem do século, a conversa aqui descrita passa-se em 1997, mas lido agora lembra Portugal em 2022 e torna-se num alerta. Quando Pedro Nuno Santos, em entrevista à RTP, diz que não pensou em demitir-se depois de desautorizado pelo primeiro-ministro relativamente ao aeroporto porque “nós temos a capacidade e a maturidade e a relação para resolver esses momentos”. O ‘nós’; o eles, esse grupo fechado que desvaloriza crises políticas, crises económicas, crises sociais e que as reduz a nada mais que meros “momentos”. Para quê assumir a responsabilidade política se umas palmadinhas nas costas dão conta do recado? Para quê a demissão quando o erro do ministro é encarado pelo próprio como uma virtude política? Para quê complicar o que é simples? Para quê empolar os efeitos de crises que não passam de momentos, de “contingências políticas”? Para quê estragar o arranjo institucional que funciona? Porquê tudo isso se ser desautorizado em público se torna num ponto mediático a seu favor? Porquê, se à hora da verdade, a atitude mais congrutente é agachar-se e esperar?

