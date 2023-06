Não é claro qual será a resolução para a guerra iniciada pelo regime Russo na Ucrânia. O mais desejável seria uma substituição do regime de Putin por um regime democrático, ou, pelo menos, mais liberal, que voluntariamente se retirasse do território ucraniano, pondo fim às hostilidades. Claro que tal cenário ideal nos parece a todos, e infelizmente, muito improvável. É possível que a guerra se prolongue, que se agrave ou que evolua para uma guerra de atrito. Ninguém consegue, de momento, prever qual será o desfecho. Todos gostaríamos que a violência, a carnificina e as desastrosas consequências humanitárias cessassem. Mas, quem sugere repetidamente a necessidade de “negociações pela paz”, um eufemismo que vários na extrema-esquerda gostam de utilizar, nunca especifica a resposta a três perguntas concretas e fundamentais. Para que a sua opinião seja minimamente séria, em vez de uma hipocrisia semântica, é indispensável que respondam a estas questões.

Primeiro, que condições territoriais e demográficas consideram que a Ucrânia deve aceitar? Deve abdicar de Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e da Crimeia? Deve aceitar dividir Kiev a meio como em tempos de dividiu Berlim? E se se realizarem referendos livres observados internacionalmente e as populações dessas regiões votarem contra, o que acontece? Na transferência territorial, serão permitidas transferências de populações em massa, tal como aconteceu com as populações germânicas no final da Segunda Guerra Mundial ou na partição da Índia e do Paquistão? Será permitido a todos os habitantes da região deslocarem-se livremente para o restante território ucraniano, caso o desejem? Quem sugere uma “paz fria” e se autoproclama neutral, em busca por uma solução negociada, tem de ir para lá de eufemismos e especificar as condições exactas que acha aceitáveis, sem hipocrisias.

Segundo, como pretendem assegurar à população ucraniana das regiões anexadas, à população ucraniana de outras regiões, e a todas as populações de outros países independentes da região a sua sobrevivência? Caso o tal acordo negociado viesse a ser alcançado, concedendo a Putin partes do território ucraniano, nada nos garante que este regime não tentasse, no dia seguinte ao fim da guerra, massacrar e recolonizar a região, como forma de vingança. Mais, na verdade, caso o tal acordo de transferência territorial da Ucrânia para a Rússia viesse a ser concretizado, isso seria na verdade um incentivo para que Putin viesse a repetir todo o modus operandi desta invasão com outras regiões da zona. Seria a admissão de que compensa invadir e iniciar uma guerra atroz, porque no final receberá algo em troca. Quais seriam as garantias que Putin não continuasse o seu expansionismo territorial e político, utilizando para isso todos os seus métodos habituais?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.