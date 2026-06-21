Fazer 21 anos é, para um museu, motivo de celebração. Mas é também uma boa ocasião para perguntar o que sustenta, de facto, a vida de uma instituição cultural: a programação, a equipa, o financiamento, a política pública – ou tudo isso em conjunto. No caso do Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, a resposta interessa não apenas à casa em causa, mas ao próprio modelo cultural que o país tem vindo a construir.

O Museu da Chapelaria é um exemplo do muito que uma instituição local pode alcançar quando alia programação, criatividade e proximidade ao público. Precisamente por isso, merece ser visto como uma referência nacional: mostra como é possível cumprir missão cultural, envolver a comunidade e valorizar o património com inteligência e consistência. Mas este caso lembra também uma realidade mais ampla e menos confortável: em Portugal, muitos museus continuam isolados e desamparados, e o seu trabalho depende em excesso da resiliência das equipas locais. Reconhecer o mérito é essencial; garantir condições para o consolidar é ainda mais.

A diversidade da programação – com propostas para adultos, famílias e crianças – mostra sensibilidade aos públicos e vontade de inovar. Iniciativas como “Uma noite no museu” são respostas criativas a constrangimentos concretos: atraem visitantes, podem gerar receita própria e reforçam a ligação da instituição à comunidade.

Mas há aqui uma pergunta que não deve ser evitada: quando a sobrevivência institucional passa a depender demasiado da lógica do evento, o que acontece às tarefas menos visíveis, mas essenciais, de qualquer museu? A investigação, a conservação e a mediação crítica do património não dão a mesma visibilidade imediata, mas são elas que asseguram a profundidade e a continuidade da missão museológica.

É por isso que este exemplo não deve ser lido como uma crítica ao Museu da Chapelaria enquanto caso isolado. Mesmo com financiamento recente para investigação e gestão de coleções, ele expõe uma questão estrutural: o sistema cultural está preparado para garantir que eventos e missão coexistam com equilíbrio, ou empurra as instituições para uma espécie de dependência do espetáculo permanente?

O problema não é organizar atividades para o público. O problema é quando essas atividades se tornam a principal resposta a fragilidades que deviam ser tratadas de raiz. O património industrial e as identidades locais são muitas vezes celebrados no discurso público, mas essa valorização nem sempre vem acompanhada de continuidade, equipas estáveis e investimento de longo prazo.

Programas como o Portugal 2030 e os fundos europeus abrem oportunidades, mas tendem a funcionar por projetos limitados no tempo. Isso dificulta a consolidação de estratégias duradouras e deixa muitas instituições dependentes da capacidade local de improvisar, resistir e encontrar soluções.

Por isso, este aniversário deve ser lido como mais do que uma data festiva. Deve ser um aviso sereno, mas firme: reconhecer o mérito dos museus é importante, mas não basta. É preciso criar condições para que instituições como o Museu da Chapelaria deixem de depender apenas da resiliência local e passem a integrar uma política cultural mais estável, mais coerente e mais justa no território