No quarto dia de Hanukkah em Sydney, de repente, o sagrado tornou-se profano. Um atentado antissemita dirigido não apenas contra certas pessoas, mas contra a própria ideia de convivência pacífica. No ciclo noticioso habituado à contagem de corpos, este momento ameaçava ser apenas mais uma estatística longínqua esquecida na manhã seguinte. Mas algo interrompeu o guião habitual do horror.

Um homem, sem distintivo e sem colete à prova de bala, viu o que ninguém quer ver. E em vez de recuar, avançou. Sem proteção, sem garantia de sair ileso. Fê-lo porque entendeu, naquele instante, que ficar parado não era uma opção: escolheu arriscar a própria vida para salvar a dos outros.

Este detalhe importa. Estamos habituados a abordar a violência em termos abstratos, com estatísticas distantes, análise políticas superficiais e comentários rápidos. Mas a violência real não permite teorias. Exige uma resposta física. Exige caráter. E foi exatamente isso que aquele homem, naquele instante, nos mostrou.

Vivemos tempos em que somos empurrados para leituras simplistas e narrativas tribais. Tudo parece ter de caber num tabuleiro de xadrez onde o Bem e o Mal vestem camisolas de equipas opostas, definidos à partida por rótulos religiosos ou políticos. Esta lógica confortável diz-nos quem odiar e quem aplaudir antes mesmo de os factos chegarem, mas é profundamente enganadora.

A polarização não nos separa apenas. Ela cega-nos para a realidade. Enfiados nas trincheiras, perdemos a vista periférica. O bem vem de onde não deve. O mal nasce onde nos sentimos seguros. Aceitar que a salvação pode vir de um “inimigo” ou que o perigo pode nascer entre os “nossos” exige uma coragem moral que hoje é rara. Preferimos a narrativa. Preferimos o conforto do ódio ordenado à confusão da verdade real.

Haverá quem tente colar um rótulo neste herói. Quem era? Em quem vota? A quem reza? Erro crasso. O valor revelado neste passado domingo em Sydney não está no passaporte nem na demografia. Está na escolha. Quando o mal deixou de ser um conceito e passou a ser um homem armado à sua frente, ele respondeu com instinto de responsabilidade, não com ideologia.

O que este episódio nos recorda é que nenhuma sociedade se sustenta apenas com declarações de princípios. A única coisa que se interpõe entre a convivência e a barbárie são pessoas dispostas a praticar actos como o que aquele homem fez.

Ignorar exemplos como este, tratá-los como exceções irrelevantes ou curiosidades passageiras, é uma forma de desistência. O mundo não precisa apenas de discursos contra o ódio. O mundo está cheio de palavras. Precisamos de mais “Heróis de Sydney”. E, sobretudo, precisamos de ter a decência de não esquecer que, quando o teste chegou, alguém teve a coragem de responder, sem perguntar primeiro a quem estava a salvar.