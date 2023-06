Embora não seja possível identificar a sua origem com rigor, a expressão “lugar de fala” circula no universo de língua portuguesa pelo menos desde 2017, em particular no espaço cibernético do ativismo identitário. Mas terá sido a polémica em torno das traduções dos livros de Afonso Reis Cabral nos Estados Unidos a levantar as seguintes interrogações: o que significa dizer que um homem que se identifica como homem não tem lugar de fala para escrever sobre uma pessoa transexual, como o autor faz em Pão de Açúcar? Faz sentido impor este tipo de limites à literatura? E será que ver a literatura como “um mero expressar do lugar de fala, ou melhor, da identidade de quem a escreve, [significa] entrar num ciclo absolutamente vicioso e atentatório da própria literatura”?

1 O lugar da fala

Para compreendermos a expressão “lugar de fala” temos de recuar a um argumento feminista apresentado pela teoria do ponto de vista (“standpoint theory”) que tem uma dimensão epistemológica. Podemos apresentar esse argumento em três passos:

