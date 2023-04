O escritor Afonso Reis Cabral, autor dos romances O Meu Irmão (2014) e Pão de Açúcar (2019), diz que as suas obras não têm sido traduzidas para inglês e acusa uma cultura de “censura”. Esta segunda-feira, o escritor de 33 anos, laureado com os prémios Leya e José Saramago, usou as redes sociais para partilhar a resposta de uma editora norte-americana, sem nunca revelar qual, que se recusou a traduzir os seus livros.

“Não tinha pensado em divulgar a resposta que uma editora norte-americana destacada me enviou sobre a hipótese de publicar os meus romances”, começou por escrever no Facebook. “A honestidade do e-mail chega a ser tocante”, continuou, antes de transcrever o e-mail recebido: “O escritor é claramente muito talentoso, contudo. Sinto que a franqueza de O meu irmão pode ser problemática para o mercado americano, onde estes assuntos são levados muito a sério pelos média. A crítica a Pão de Açúcar foi maioritariamente boa, mas um colega meu expressou preocupações sobre uma pessoa cis escrever sobre uma pessoa trans — outro assunto altamente sensível aqui. Tentei encontrar uma pessoa LGBTQ falante de português para escrever um relatório de sensibilidade, mas não encontrei nenhum que falasse português. Por essas razões, decidi passar”.

