Há muito tempo que se vem dizendo que o PS levou até ao limite do inimaginável a máxima “quem se mete com o PS leva”, transformando o Estado numa máquina controlada pelo partido, com um Governo em que reina a displicência, característica de quem se considera dono do país, e com um primeiro-ministro que parece limitar-se a jogos de poder e propaganda. António Costa deixou a TAP entregue a seu suposto sucessor, aparentemente apostando, com também aparente sucesso, na sua autodestruição. Com tantas tácticas de poder, pelo controlo do PS, do Estado, das empresas públicas e do País em geral, os reais problemas dos portugueses vão sendo esquecidos.

O primeiro-ministro diz agora que teria demitido o já demitido secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes, transformado no cordeiro pascal do lamentável processo da TAP e afirma-se furioso com Pedro Nuno Santos , o seu anunciado sucessor, agora caído em desgraça e que terá percebido, até pela informação que tinha, que o caso lhe ia explodir nas mãos. Mas António Costa parece esquecer-se que é primeiro-ministro e que deixou um dossier como o da TAP a ser gerido sem qualquer coordenação ou supervisão sua ou mesmo do Conselho de Ministros. Pensou certamente que a TAP era “tóxica” e, já agora, podia intoxicar Pedro Nuno Santos. Afinal acabou a intoxicar o Governo.

A vantagem de a TAP ter sido presidida por alguém que não precisa de agradar à elite socialista, para continuar a ter trabalho em Portugal, é sabermos a verdade, a forma como as empresas públicas são geridas. Christine Ourmières-Widener contou o que mais ninguém teria tido coragem de dizer se quisesse continuar a trabalhar no país. Sabemos bem como o PS pode impedir que “quem se mete com o PS” continue a garantir o seu ganha-pão no país, se de alguma forma depender do Estado que o PS controla. Bem-dito o momento em que Pedro Nuno Santos, na tentativa de mostrar que queria uma gestão independente, contratou Christine Ourmières-Widener. (Que sabemos que afinal não queria)

