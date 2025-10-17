Um cessar-fogo deveria ser primeiro um alívio concreto, não uma peça de retórica. Quando as armas calam, espera-se reconstrução, responsabilização e medidas que reduzam a probabilidade de novos ataques. O que demasiadas vezes se vê é o oposto: aplausos formais, resoluções de circunstância e a conversão do cessar-fogo em pretexto para indiferentes lições morais.

A realidade sobre o terreno é inexorável. Gaza vive sob o domínio de um movimento que usa civis como escudo e que legitima atentados contra civis como forma de política. Israel, por sua vez, tem a obrigação legal e política de proteger os seus habitantes. É uma obrigação que, seja por tragédia real ou por política de visibilidade, poucos estão dispostos a reconhecer com clareza. Entre condenações morais fáceis e análises que pesam contextos, a maioria opta pelo ruído moral e pela equivalência.

As reações internacionais seguem um guião previsível: chamadas à moderação, apelos humanitários e avisos genéricos contra “escaladas”. Tudo válido, tudo insuficiente. A diplomacia global aprendeu a substituir decisão por declaração. Enquanto isso, atores externos — potências regionais e redes de influência — jogam o seu xadrez de interesses, e as populações pagam o preço. Não é apenas incompetência; é cálculo. E esse cálculo tem vítimas.

Historicamente, as grandes mudanças na região nasceram de riscos políticos assumidos: entendimentos difíceis, concessões dolorosas e negociações que exigiram capital político. Os cessar-fogo que duram são aqueles que articulam segurança com política: desmilitarização de territórios, garantias verificáveis, reforço institucional para impedir que grupos armados retomem forças. Suspendê-los sem plano credível é adiar a próxima rodada. E há quem prefira o adiamento: custa menos esforço moral do que enfrentar escolhas difíceis.

Do ponto de vista jurídico, é necessário separar a crítica legítima de ações estatais — avaliada à luz dos princípios do direito internacional — da legitimação de atos terroristas como instrumento político. A proteção de civis é obrigação central. Mas confundir simetria moral com equidade jurídica é um erro: não se equacionam igualitariamente um Estado que responde a ataques e uma organização que procura os ataques como objetivo político. Fazer essa equivalência empobrece a argumentação e ilude a justiça.

Há custos também na narrativa. Quando a comunicação internacional faz equivalências, quando apela à “moderação” sem olhar para as causas, alimenta-se uma cultura em que o agressor permanece impune e o defensor da ordem é silenciado

pela acusação de excessos. Isso não é neutralidade; é cedência. E quem quer que, em nome da paz, escolha o silêncio que beneficia aqueles que agridem, escolhe lado.

A outra consequência é humana. O cessar-fogo sem um programa de responsabilização e de reconstrução é apenas uma pausa para o sofrimento continuar depois. Famílias que perderam entes queridos, cidades que perdem infraestruturas, gerações que crescem com ódio — nada disso se resolve com comunicados. Resolver exige política difícil, medida por medida: proteção de fronteiras, investigação independente de crimes de guerra, cooperação internacional para reconstrução, pressão consistente sobre atores regionais que financiam ou armam milícias.

Por fim, há a questão da coerência. Não é coerência sentimental ou de conveniência; é coerência ética e estratégica. Defender o direito de um Estado de proteger os seus cidadãos não impede a defesa dos direitos dos civis em Gaza. Pelo contrário: exige-a. A pressão moral que se limita a palmas de ocasião sem medidas concretas é pior do que a ausência de opinião — é hipocrisia com selo humanitário.

O cessar-fogo acabou por ser, mais uma vez, um intervalo. Cabe agora transformar esse intervalo em compromisso: medidas claras de segurança, responsabilização e um caminho político que não dependa apenas do calendário internacional. Até lá, o silêncio não cura, protege.

Não me peçam neutralidade quando a inação escolhe quem continua a agredir; não a reconheço como virtude.